I et mye delt innlegg (Aftenposten 2. juli) spør Fabian Stang om hva som skjedde med Oslo-gleden.

Han anfører tre hovedpunkter for hvorfor Oslofolk nå er sinte og ikke bare politisk engasjerte; byrådet har utpekt bilen som fiende, de er ideologiske motstandere av privatisering samt plager folk ved å bygge blokker i hagene deres.

På det siste punktet er han direkte uredelig, siden kommuneplanen som la denne strategien, ble utarbeidet og stolt lagt frem av Høyrebyrådet.

Har byrådet utpekt bilen som hovedfiende?

Både ja og nei.

Retorikken til De Grønne har vært mer fanatisk enn pragmatisk. Og prosessen har vært utrolig klønete. Men etter mye støy har prestisjeprosjektet kokt ned til at byrådet peker ut en håndfull pilotgater som skal testes ut og evalueres før eventuelt hele sentrum skal bli bilfritt.

Det må alle Osloborgere heie på. For ideen om bilfritt sentrum er jo ikke en ny oppfinnelse. Da Merete Agerbak-Jensen (H) var byråd, drømte også hun om dette. Fabian burde altså stille seg bak ideen om bilfri by fremfor å piske i opprørt hav med retorikken til en bilelskende Frp-er.

Kriger byrådet mot private eiere?

Hvis vi kun hører på Bjørnar Moxnes' retorikk, så ja. Men la oss heller se pragmatisk på dette. Det viktigste er ikke hvem som bygger eller drifter barnehager (eller sykehjem for den saks skyld), men at kommunen etablerer de plassene som er nødvendig for å oppfylle retten til barnehageplass.

Det rødgrønne byrådet i Oslo har som mål å etablere 3000 flere barnehageplasser innen 2019. Det er tre ganger flere plasser enn det borgerlige byrådet etablerte. Hvis Oslo kommune derimot ikke klarer det, må de slippe til private. Null stress.

Jeg tror de færreste Oslofolk vil hevde at det er moralsk forkastelig å tjene penger på barnehagedrift, slik Rødt anfører. De viktigste kriteriene ligger jo et annet sted enn hvem som driver og går på det pedagogiske tilbudet, bemanningssituasjonen etc.

Plager byrådet folk i småhusområder?

På Fabian Stangs siste punkt blir jeg kun trist.

Det er ikke det sittende byrådet som har bestemt seg for å plage folk i småhusområder ved å bygge blokker der, men hele bystyret under Høyrebyrådets regime.

Den store anføreren for å lose den nye kommuneplanen igjennom, var byråd for byutvikling, Bård Folke Fredriksen (H). Og det er her fortettingsstrategien blir knesatt. At Ap-byrådet har lett etter nye knutepunkt som ledd i revidering av kommuneplanens samfunnsdel, endrer ikke dette.

Når det gjelder boligbygging har Oslo et voldsomt etterslep, og det har medført spinnville priser som presser mange ut av Oslo. Hadde Stang vært mer politiker og mindre gallionsfigur, hadde han erkjent at ingen politikere frivillig vil plage noen, men at Oslos sammenhengende befolkningsvekst siden 1984 skaper utfordringer som må løses.

Det er på sin plass å si at Oslo Høyre foreløpig har vært like ubrukelige i opposisjon som det Arbeiderpartiet har vært i alle år. De store grepene i Oslo må Høyre og Arbeiderpartiet stå sammen om. Som bygging av T-banen på 60-tallet og utover. Hvis Fabian Stangs innlegg skal slå an tonen foran kommunevalget om to år, vinner hverken Høyre eller Oslo.

Innlegget ble først publisert på Erling Fossens blogg bydoktor.no

