Regnbueflagget vaier for tiden overalt. På busser og trikker i hovedstaden, på toppen av Rådhuset og på Universitetet, på tippeligaens cornerstenger og utenfor en rekke kommunehus. Hva betyr all denne flaggingen?

Hareide på Pride

I fjor gikk Krfs partileder, Knut Arild Hareide, i Pride-paraden. Begrunnelsen var at han ville vise støtte til LHBT-miljøet etter massakren i Orlando i USA.

Terje Bendiksby / NTB scanpix

Jeg støtter Hareides intensjon. Det er forferdelig at «homo» brukes som skjellsord, at homofile fengsles og tortureres i Tsjetsjenia og at hets rammer dem som bor sammen med en av samme kjønn.

«FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold» hevder å arbeide «for likestilling og mangfold, og mot diskriminering i Norge og i resten av verden». Det høres fint ut.

Men FRI – som arrangerer Oslo Pride – vil mye mer enn å hindre trakassering av LHBT-personer. Foreningen kjemper for innføring av et tredje kjønn, vil avskaffe sexkjøpsloven og «mener at alle former for seksuelle relasjoner eller handlinger som er basert på respekt, likeverd og reelt samtykke er positivt».

Støtter man disse standpunktene ved å flagge i regnbuens farger? Har Universitetet en offisiell holdning til sexkjøpsloven?

Forvirrende kampsaker

Mitt inntrykk er at mange er usikre – kanskje også forvirret – i møte med dagens kampsaker for FRI. For hva betyr det at det «finnes et mangfold av kjønn»? Er det da tilstrekkelig å innføre et tredje kjønn? I dag kan 16-åringer skifte juridisk kjønn ved et tastetrykk uten å involvere sine foreldre. Er det virkelig bra?

Den nye loven om juridisk kjønn kan møtes med mange relevante spørsmål. Selv har jeg også gode argumenter for at ekteskapet mellom mann og kvinne bør stå i en særstilling, og jeg avviser at tilfeldig sex er noe positivt. Men de som lovpriser mangfold når de vifter med regnbueflaggene, er ofte raske til å fordømme andre syn på kjønn og seksualitet.

Som Joachim Lund nylig slo fast i en kommentar i Aftenposten: «Jeg heier på mangfold, på FRI og Pride og Jentoft, transfolks sikkerhet og helse og alt sammen (…) Men jeg er bekymret over berøringsangsten. Over hvor løst homofobi- og transfobiklistrelappene sitter når disse vanskelige spørsmålene diskuteres» (23. juni).

Taktisk genialt

Det går an å være helt uenig i den ideologiske plattformen til FRI og samtidig ta avstand fra hets og diskriminering av lesbiske, homofile, bifile og transpersoner.

Min bekymring er at den massive tilstedeværelsen av regnbueflaggene tåkelegger dette skillet, noe FRI selvsagt har interesse av. Å fremstille kontroversielle seksualpolitiske standpunkter som selvfølgelige for alle som er imot diskriminering av LHBT-personer, er taktisk genialt.

På Twitter: @eottosen