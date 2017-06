De siste ukene har post it-lapper med positive budskap dukket opp på ungdomsskoler, trikkeholdeplasser, treningssentre, sykehus og eksamenslokaler i Alta, Kristiansand, Tromsø, Askøy og Sandnes.

Uten en krone til å «reklamere» har lappene spredt seg til Spania: «Life is awesome since you are in it», Seoul: «You are awesome», og København: «Du er modigere end du tror, stærkere enn du ser ud til og klogere end du ved».

Gleden ved å glede noen

Landsgruppen av helsesøstre, NSF, er en av initiativtagerne til denne aksjonen sammen med Susanne Kaluza, Ulrikke Falch og Finn Skårderud.

Er det ikke egentlig noe dypt selvmotsigende ved å bekjempe kroppsfokus med enda en kampanje som fokuserer på kropp? Bli abonnent for en krone og les hva Susanne Kaluza, post-it-geriljaens leder, svarer i A-magasinet.

Mange av våre 3600 helsesøstermedlemmer bidro til at aksjonen raskt spredte seg til alle fylker. Målet er å mobilisere barn og ungdom til å fremme positive ytringer på en leken, ikke-digital og enkel måte. Det handler om å se den andre og oppleve gleden ved å glede noen. Som mennesker er vi utrolig mye mer enn en kropp, det har budskapet på lappene minnet oss om.

Tilbakemeldingen fra barn og ungdom har vært overveldende. Imidlertid har noen journalister, deriblant Trine Eilertsen i Aftenposten, liten tro på tiltaket og kaller aksjonen «fåfengt».

«Vi må slutte, vi må slutte!» Her kan du høre den aktuelle Aftenpodden-episoden hvor Trine Eilertsen uttaler seg om kampanjen:

Lappene er en liten brikke i arbeidet

Vi som er helsesøstre og snakker med barn og unge hver eneste dag, vet godt at vi må jobbe systematisk på skolene med flere tiltak. Det å henge opp lapper er en bare en liten brikke i arbeidet, men det er en fin måte å komme i dialog med elevene på.

Det er flott å se kreative barn og ungdommer som skriver «Vær den forskjellen du vil se i verden», «Ikke dra deg selv ned, vær snill med deg selv».

Femte klasse på Bjørnsletta skole dekorerte toalettspeilene på skolen med lapper som: «Ingen er like, vær deg selv så er det bra nok».

På Askim videregående skole henger: «Du er bra nok! Lykke til med eksamen!», andre finner frem sin poetiske side med lapper som: «Du er komplett, eksamen blir lett».

Kropp opptar de unge

Noen benytter anledningen til å vise takknemlighet: På Oslo by Steinerskole har ungdom hengt opp en lapp på lærerværelset der det står: «Kjære lærere. Dere er satt stor pris på! Takk for alt dere er og alt dere gjør oss til». Andre har hengt opp lapp på vasketrallen til rengjøringspersonalet med: «Takk for den gode jobben dere gjør».

Noen lapper handler også om kropp, fordi det er noe som opptar de unge. De skriver om at «Perfeksjon er en illusjon» eller at «Sånn får du en bikinikropp. Kjøp en bikini, ta den på».

Det er ingen tvil om at vi har en kropp, men vi er ikke en kropp. Vi er også hender, hjerne og hjerte, vi er handlingene vi gjør, tankene vi har og omsorgen vi gir andre. Postitgeriljaen er en måte for unge å uttrykke det siste på.

Helsesøstre ønsker å være med på å styrke unges helse. Til det trenger vi at flere gode krefter og tiltak trekker i lag. Det innebærer blant annet å finne kreative uttrykksformer som treffer unge der de er. Responsen fra barna og ungdommen selv er i alle fall tydelig: Det har postitgeriljaen klart.

Les også:

Jenny Jordahl

Sommeren for tre år siden gikk denne saken viralt og ble lest og delt av 200.000 på kort tid. Den er like aktuell nå: Den glatte, barberte, slanke, stramme, kurvede, brune, glinsende og seksualiserte kroppen ligger rundt oss som en klam tåke

Dessuten:

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter