I et innlegg i Aftenposten 20. juni forteller Egil Ulateig om dårlige erfaringer med innlån av bøker til sitt lokale bibliotek på Dombås.

En sak mellom bibliotek og transportør

Strengt tatt er det ikke Nasjonalbiblioteket som bør svare på innlegget, denne forsendelsen er en sak mellom to lokale bibliotek og en privat transporttjeneste. Men siden Ulateig adresserer Nasjonalbiblioteket og undertegnede, gir saken oss en mulighet til å oppklare eventuelle misforståelser rundt fjerntilgang til bøker og annet materiale i norske folkebibliotek.

Nasjonalbibliotekets depotbibliotek i Mo i Rana er en stor bok- og tidsskriftsamling som er en fellesressurs for alle norske bibliotek. Her har Nasjonalbiblioteket samlet det meste som er utgitt i Norge gjennom tidene i en utlånssamling beregnet på alle norske bibliotek.

I samsvar med våre effektivitetskrav går alle bestillinger som kommer inn til depotbiblioteket i løpet av en dag, ut med transportør senest dagen etter.

Ny tjeneste: biblioteksøk

For å gi den norske befolkningen bedre tilgang til bredden i norsk litteratur har Nasjonalbiblioteket de siste årene utviklet en tjeneste som kalles biblioteksøk. Denne tjenesten vil i prinsippet gi alle lånere i Norge tilgang til alle de syv millionene bøker som er samlet i norske bibliotek.

Dersom boken finnes på bibliotek i nærheten, bestilles den automatisk derfra.

Annetvalget er Depotbiblioteket i Mo i Rana.

Hvis boken ikke er tilgjengelig der heller, lånes den inn fra et annet bibliotek, hvor som helst i Norge.

Biblioteksøk er foreløpig åpnet for lånere i fem fylker, og tjenesten vil i løpet av året åpnes for resten av landet.

Transporten mellom bibliotekene avhenger av hvilken transportavtale det enkelte bibliotek har inngått. Mange bibliotek bruker den transportøren Ulateig viser til, men det er med bakgrunn i kontrakter inngått mellom det enkelte biblioteket og det private firmaet.

Bibliotekene må reklamere på frakttjenesten

Nasjonalbiblioteket er ikke part i kontrakten mellom bibliotekene og transportøren. Når vi får beskjed om at våre transportører ikke leverer etter det som er spesifisert, reklamerer vi på leveransen. Det må også folkebibliotekene gjøre dersom de ikke får de tjenestene de har betalt for.

Men Ulateig har rett i en ting: I en tid hvor Amazon og andre distributører gir folk tilgang til bøker og andre varer fra hele verden på få dager, kan ikke bibliotekbøkene bruke uker på å komme frem. Det er en del av bakgrunnen for at han og alle andre i Norge snart får tilgang til et nasjonalt biblioteksøk.