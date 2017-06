Audun Westad og Åshild Losnegard i Folkeaksjonen for områdeløft i Søndre Nordstrand spør i Aftenposten 8. juni: «Hva vi skal vi gjøre med Oslo sør?». Westad og Losnegard etterlyser et områdeløft etter modell fra Groruddalssatsingen.

Byrådet har vedtatt å forlenge Oslo sør-satsingen i Søndre Nordstrand ut 2018. Byrådet vil også gå i dialog med Staten om en forlengelse av et samarbeid om satsing i Oslo sør.

De mest utsatte områdene

Byrådet er helt på linje med Westad og Losnegard. Vi er i gang med å utvikle en områdepolitikk for utsatte områder i hele Oslo, hvor erfaringer fra Groruddalssatsingen skal legge grunnlaget for målrettede lokale områdeløft i de mest utsatte områdene. Byrådet ønsker å se videre innsats i Bydel Søndre Nordstrand som en del av en ny områdepolitikk.

Groruddalssatsingen har vært et laboratorium for utviklingen av områdesatsinger i Norge, og erfaringene skal nå også komme andre bydeler til gode.

Byrådets mål er at alle områder i byen skal være trygge og gode steder å vokse opp. Politikken skal ikke bare være reparerende, men også forebyggende. For at folk skal bli boende over tid, må kommunen legge til rette for en bærekraftig utvikling av lokalområder og nabolag.

Forut for en satsing må det gjøres et grundig kartleggings- og analysearbeid for å få mer kunnskap om hva som trengs hvor. Lokalbefolkningen er en viktig kilde til en slik kunnskap. I Groruddalen viste kartlegginger at forskjellene innad i bydelene er store, noe som har resultert i at innsatsen blir rettet inn mot lokalområdene der utfordringene er størst.

Søndre Nordstrand

Det er nå behov for å se nærmere på utfordringer og muligheter på Søndre Nordstrand og andre bydeler, for å finne ut av hvilke typer innsatser det er behov for i ulike lokalområder.

Det engasjementet lokalbefolkningen på Søndre Nordstrand har vist, vil være en viktig ressurs både for kommende kartleggingsarbeid av behov og mulige tiltak og for den videre utviklingen av bydelen. Byrådet vil satse videre i Oslo sør og andre utsatte bydeler i nær dialog med innbyggerne.

