Dagens korte debattinnlegg | torsdag 6. juni

I Aftenposten 3. juli fastholder professor Klaus Mohn at oljepenger ikke er som andre penger. Forestillingen om Monopolpenger kan kanskje også forklare hans påstand i Stavanger Aftenblad 8. mai om at det vil være problemfritt for Norge å gi vekk hele Oljefondet, som en filantropisk gest.

Jeg er enig i at Mohn ikke har laget en samfunnsøkonomisk analyse av oljevirksomhet i Lofoten. Problemet er at han trekker konklusjoner som bare en slik analyse kan understøtte.

I Samfunnsøkonomen stiller han spørsmål ved lønnsomheten ved å sammenligne skatteinntekt med betalingsvilje for å unngå oljesøl. Sistnevnte er her enormt stor fordi han feilaktig opererer med hundre prosent sannsynlighet for betydelig oljeutslipp. Det rimer dårlig med DNVs anslag på sannsynlighet for utblåsning fra en letebrønn på 0,1 promille. Samfunnsøkonomiske analyser av oljevirksomheten, som for andre næringer, domineres av prosjektinntekter minus kostnader. Overskuddet i Lofoten er antatt å være hele 74 prosent av inntektene på 500 milliarder kroner, eller 370 milliarder i dagens pengeverdi. Det tilsvarer 285.000 for en familie på fire. Det finnes knapt andre prosjekter i Norge som har slik lønnsomhet. Det lar seg ikke regne vekk.

Petter Osmundsen, professor i petroleumsøkonomi, faggruppe i industriell økonomi, Universitetet i Stavanger

Akser og politikk

Høyre-venstre-aksen er bare én av mange akser i politikken, men lever i beste velgående i enkeltsaker. Bente Bakke i Miljøpartiet de Grønne skriver i Aftenposten 3. juli at jeg «hevder (…) at MDG er et rødgrønt parti på linje med Ap, Sp, SV og Rødt». Det er ikke presist:

Det jeg hevder i min kronikk fra 17. juni og i et nytt Civita-notat, er at i det konkrete spørsmålet om private aktører i velferdstjenestene, ligger MDGs politikk til venstre i det norske, politiske landskapet, sammen med Ap, Sp, SV og Rødt.

Bakkes innlegg illustrerer også dette godt, ved å understreke at det kun er ideelle, private aktører som skal få lov til å levere offentlig finansierte velferdstjenester i Norge, ved siden av det offentlige selv. Jeg er enig med Bakke i at høyre/venstre-aksen i politikken er utdatert på mange områder. Det trengs også andre akser for å beskrive spennet i dagens politiske landskap. Miljø og klima kan være én slik akse, der MDG, Venstre og SV kan plasseres ut mot det ene ytterpunktet, mens Frp, Høyre, Ap og Sp befinner seg kortere eller lengre ut i den andre enden. Eller vi kan se på spennet mellom nasjonal og global orientering i politikken, en slags «åpen/lukket»-akse. Da vil to av partiene som tradisjonelt er definert som «sentrum», nemlig Venstre og Senterpartiet, fort plasseres på hver sin motpol. At politikken er mangedimensjonal er ikke noe nytt. Det betyr heller ikke at vi ikke kan benytte den tradisjonelle høyre/venstre-aksen der den er relevant, som i spørsmålet om valgfrihet og private aktører i velferden.

Anne Siri Koksrud Bekkelund, Civita

Fra St. Petersburg til Murmansk

Aftenposten skriver nylig at det flytende atomkraftverket Akademik Lomonosov etter planen skal slepes 2300 sjømil fra St. Petersburg til Murmansk neste år.

En sjømil er 7408 meter lang.

En nautisk mil er 1852 meter lang.

2300 sjømil utgjør en distanse på 17038400 meter. 2300 nautiske mil utgjør en distanse på 4259600 meter. ¼ mil er det samme som en nautisk mil. Nå må Aftenposten skjerpe seg litt.

Hans-Peter Jacobsen, en gammel sjømann, Skarnes

