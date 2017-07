Derfor kalte jeg sesong 4 av Skam for feig | Vilde Sagstad Imeland

Se for deg følgende handling i sesong 3 av NRK-serien Skam: Isak forelsker seg i Even. Isak blir forvirret fordi han er forelsket i en gutt og ikke i en jente. Han går derfor til moren sin og ber om råd.

Her kan du lese Vilde Sagstad Imelunds anmeldelse i VG: - Feiger ut

Moren til Isak forteller ham at «en gutt kan ikke leve livet sitt med en gutt». Isak virker litt skuffet, men tar det velmente rådet til seg og lar det bli med litt uskyldig flørting med Even. Om dette hadde vært plottet i sesong 3, våger jeg å påstå at Skam hadde hatt betraktelig lavere seertall. Med god grunn.

Tar rådet til seg

Heldigvis var ikke dette plottet i sesong 3. Isak, som er ung gutt i et heteronormativt samfunn og som har en religiøs mor som mener homofili er synd, velger å følge kjærligheten og blir kjæreste med Even.

Les Si ;D-innlegget fra Vilde S (15) som Vilde Sagstad Imeland svarer på: Nei, VG, Sana burde ikke ha kastet hijaben!

I sesong 4 forelsker Sana seg i Yousef. Sana blir forvirret fordi hun er forelsket i en gutt som ikke tror på gud. Sana går derfor til moren sin og ber om råd. Moren til Sana bekrefter at man som muslimsk kvinne ikke kan leve livet sitt med en ikke-troende. Sana virker litt skuffet, men tar det velmente rådet til seg og lar det bli med litt uskyldig flørting med Yousef.

Skuffende

Dette synes jeg er skuffende. Hvorfor kan ikke Sana bryte ut av lenkene som forhindrer henne i å bli kjæreste med hvem hun vil? Som flere har påpekt de siste dagene (Namra Saleem, med flere), er sesong 4 en realistisk beskrivelse av ungdomstiden til mange religiøse jenter.

Ja, kanskje ville det vært mindre realistisk dersom Sana klinte og lå med Yousef. Men graden av realisme er ikke det viktige her.

Skam har hele veien vært mer eller mindre godt skjult skole-tv, så hvorfor kan det ikke være det i sesong 4 også?

I lys av de tre foregående sesongene hadde jeg forventet at Skam ville fortelle ungdommen at de kan elske og være kjæreste med hvem de vil, uavhengig av kjønn og gud. Det følte jeg ikke kom krystallklart frem i sesong 4. Dette er en av grunnene til at jeg kalte den feig.

Her er Aftenpostens anmeldelse av sesong 4: Karakter 6 fra Aftenposten til siste episode av Skam: «Tørk Skam-tårene, tidenes beste norske TV-serie gjør det eneste rette»

Og her kan du lese hva Sumaya Jirde Ali (19) mener om sesong 4: Jeg kjenner meg mer igjen i Eva enn i Sana, selv om jeg bruker hijab

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.