Det vakreste mennesket jeg kjenner, har diagnosen schizofreni. Likevel kaller du ham gal | Karoline Kongshaug

Det vakreste mennesket jeg kjenner lever med en av verdens mest stigmatiserende og myteomspunne diagnoser.

Han er klok, vital og morsom. Han går tur med hunden og lager middag. Han spiller gitar så vakkert at tårene triller og løper så lett opp bakkene til Ullevålseter at det er på grensen til det irriterende. Lidelsen kan gjøre ham svak og sårbar. For meg er han sterk som kjemper imot. Han kan diskutere og fleipe, gråte og le.

Likevel kaller du ham gal?

Han er den første til å ringe meg og gratulere, den første til å få med seg at noe er galt. På toppen av egen smerte, kan han ligge våken om natten og bekymre seg for andre. Han kan føle seg til bry og beklage. Jeg ser varme og ekte følelser. Av og til kommer han løpende med boller fra bakeriet. Forventer ingenting tilbake.

Han har så mye vondt selv, likevel tar han vare på andre.

Og du spør om han er voldelig?

Fem myter om schizofreni

Diagnosen misbrukes som adjektiv

I åpenhetens 2017 er vi altså ikke kommet lenger. Kunnskapshullene er så store at folk går rundt og tror at mennesker med schizofreni har en splittet personlighet og er til fare for menneskene rundt seg.

Fortsatt, og kanskje hyppigere enn før, misbrukes diagnosen som et adjektiv i det offentlige rom. For i mediene kan du lese at markedet, politikerne eller været den siste uken har oppført seg «schizofrent». Dette er en ordbruk som har lite eller ingenting med diagnosen å gjøre.

Språkbruken bygger opp om myter

Om mediene skal klandres, eller sees på som en avspeiling av samfunnets manglende forståelse, er ikke godt å si. Sannsynligvis begge deler. Uansett, språkbruken bygger opp under myter som skulle vært ute av verden for lenge siden. «Skravleklassen» har et ansvar og burde vite bedre.

Hun er psykolog og schizofren: Historien bak alle stemmene

Jeg er ikke psykiater og skal heller ikke forsøke å skissere et sykdomsbilde. Jeg er venninnen til et vakkert menneske som tilfeldigvis ble rammet av en av samfunnets tyngste lidelser. Han lever med plager hverken jeg, han selv, eller fagkyndige psykiatere klarer å sette ord på, og forskningen er i krise.

De går ikke i fakkeltog

De aller «psykeste» blant oss kommer ikke til å stille opp i fakkeltog. De kommer heller ikke til å skrive leserinnlegg eller dukke opp på Dagsrevyen. Det gir samfunnet, deg og meg, et åpenbart ekstra ansvar til å undersøke, avdekke myter og formidle sannhetene.

Mitt lille bidrag er å fortelle om mennesket bak diagnosen: Det vakreste mennesket jeg kjenner.

