Førstemann til mølla er et rettferdig prinsipp for å fordele domenenavn | Hilde M. Thunem

Catharina Jacobsen er i Aftenposten 19. juni opptatt av hvordan norske domenenavn fordeles.

Bakgrunnen er at hun har ønsket seg et domenenavn som en annen registrerte før henne.

Selv om det finnes utallige måter å komponere et domenenavn på, er mengden av gode, korte navn en begrenset ressurs. Det kan være beskrivende navn, eller det kan være en trebokstavforkortelse som flere bedrifter eller organisasjoner bruker som sitt kjennemerke.

Den norske domeneressursen skal være tilgjengelig for alle med tilknytning til Norge, og spørsmålet blir hvordan slike interessekonflikter skal løses på en måte som oppleves rettferdig.

Alternativer?

På linje med alle land vi kjenner til, følger Norge prinsippet om «først i tid, best i rett», eller førstemann til mølla.

Det gir i prinsippet lik mulighet for alle. Det gir også mulighet for rask og billig saksbehandling.

Det tar nå 1,3 sekunder å få registrert et norsk domenenavn, noe svært mange setter pris på. En stykkpris på 60 kroner er heller ikke å forakte.

Kan vi tenke oss alternative måter?

Vi kunne hatt tildeling ved loddtrekning, eller det kunne vært gjennomført auksjon på domenenavn. Med 10.000–12.000 nye domenenavn hver måned ville slike metoder vært svært ressurskrevende og fordyret hele ordningen.

Norid

Det er vel heller ikke slik at ordningen hadde vært mer rettferdig hvis den som kunne betale mest, alltid skulle vinne.

Investeringsobjekt

Domenenavn brukes på et utall forskjellige måter: websider, e-post, nettbutikker, blogger, billeddeling og mye annet.

Flere og flere gründere får øynene opp for hvor viktig et domenenavn er for profilering av en nystartet virksomhet. I en startfase registrerer de kanskje flere domenenavn, og det tar ofte litt tid før domenenavnet blir tatt i aktiv bruk.

Det finnes også noen som ser på gode domenenavn som investeringsobjekter og som kjøper dem i håp om å utvikle et godt konsept de kan selge videre.

Dette er ikke ulovlig.

Derimot synes vi at det er problematisk hvis noen få bruker opp en stor del av den felles domeneressursen kun for å tjene penger på videresalg.

For å begrense dette har vi her i Norge, som det eneste landet i Europa, valgt å sette en grense for hvor mange domenenavn hver domeneabonnent kan ha. På den måten prøver vi å sikre at det finnes gode navn også til neste generasjon gründere.

På den annen side er det ikke forbudt for én og samme person å etablere flere selvstendige virksomheter og bruke dem til å registrere domenenavn, så systemet er selvsagt ikke vanntett.

Registrer navnet først

Vi har stor forståelse for at det er veldig kjedelig å tape kampen om et godt domenenavn, særlig hvis firmanavnet allerede er registrert og virksomheten er i gang. En slik sak kan imidlertid klages inn for Domeneklagenemnda.

Forutsetningen for å vinne frem er at klager kan dokumentere rettigheter til navnet og at motparten burde skjønt at det forholdt seg slik.

For en gründer er det både enklere og billigere å starte i den andre enden: Holde kortene tett til brystet og registrere domenenavnet som første skritt på veien til eget firma.

Deretter kan hun eller han registrere firmaet i Brønnøysundregistrene og vurdere varemerke- og patentsøknader.

Da er domenenavnene sikret for all fremtid for en rimelig penge.

