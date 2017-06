Her er en verktøykasse til den skamløse ungdommen | Rina Sunder

Kadra Yusuf skrev et nydelig brev til «deg som har våget» den 11. juni.

Vi begynner å bli mange som har tatt reisen som ga oss den etterlengtede friheten som gjorde det mulig å realisere drømmen om en identitet basert på egne ønsker og lengsler.

Jeg har lyst til å følge opp Kadras brev med en liten verktøykasse til den skamløse ungdommen på terskelen til voksenlivet.

Å velge er å ta ansvar for deg selv

Vi foretar alle valg – hver dag. Noen mindre og noen større.

Visse valg, som å bryte ut av et miljø, flytte hjemmefra, eller si nei til arrangert ekteskap, kan få større konsekvenser enn du kanskje har forestilt deg.

Å velge kan være utrolig vanskelig.

En klassisk problemstilling er når hjertet sier en ting, mens fornuften sier noe helt annet.

Disse valgene er ofte de vanskeligste.

Trøsten ligger i at hvert valg man foretar, ofte innebærer konsekvenser man til en viss grad kan forutse og dermed basere sitt valg på.

Flere ganger har studenter kontaktet meg etter et foredrag når de har stått overfor vanskelige valg.

For å foreta et opplyst valg og bli bevisst konsekvensene, anbefaler jeg ofte studentene å stille seg selv følgende spørsmål:

Hva ønsker du?

Hvilke alternativer har du?

Hva er strategisk smart? (karrière)

Hva er konsekvensene av de ulike mulighetene du har?

Andre ganger blir jeg spurt til råds om forhold av mer personlig eller alvorlig karakter. Da har jeg bedt dem tenke over følgende spørsmål:

Hva vil du egentlig, hvis du kunne velge fritt?

Tåler du leve med konsekvensene av det aktuelle valget resten av livet?

Hva hvis det ikke går bra, kan du fortsatt leve med valget ditt?

Hva er din back up-plan?

Hva trenger du for å stå i valget og konsekvensene?

Hensikten med spørsmålene er at de skal starte en tankeprosess. At du skal ta flere runder med deg selv og forhåpentlig ende opp med et valg som er det rette i din situasjon.

Vi er summen av våre valg

I løpet av livet foretar vi mange små og store valg. Til syvende og sist blir vi summen av disse valgene.

Lite ante jeg at valg jeg foretok i 20-åra, skulle bli så førende for meg i dag. Vil man noe så sterkt at man er villig til å kjempe hardt for det, vet man at det er viktig nok.

Jeg har følt det sånn – mange ganger: Da jeg som den første indiske jenta flyttet hjemmefra for å studere, da jeg sa nei til arrangert ekteskap og da jeg som 23-årig ISFiT-leder satte meg utenfor døren til Dalai Lama i fire uker fordi jeg var overbevist om at han ville si ja til å komme til Norge bare han fikk høre argumentene mine.

Noen valg har vært så alvorlige at de har vært skremmende. Likevel har jeg ønsket å foreta dem; ganske enkelt fordi jeg trodde jeg ville lykkes, og fordi jeg vurderte oppsiden som så lovende at det var verdt risikoen.

Passive valg

Noen ganger foretar man passive valg, eller lar andre, for eksempel foreldre, foreta valg på våre vegne.

Hvis noen andre velger for oss, slipper vi å ta ansvaret selv. I tillegg har vi noen å skylde på hvis det ikke går bra. Det kan fungere hvis vedkommende som velger for deg, faktisk ivaretar dine interesser.

Men det er viktig å huske at hvis andre tar alle avgjørelser for deg, får du ikke trening i å stå opp for deg selv og ta de kampene du kanskje bør ta.

Jeg kjenner så mange som senere i livet ikke forstår hvordan de kunne være så uselvstendige og passive da det gjaldt og de viktige beslutningene i 20-årene skulle fattes.

Still spørsmål

Det viktigste er å øve seg på å ta avgjørelser; på å vurdere fordeler og ulemper ved forskjellige alternativer. Da hjelper vi oss selv med å sortere blant ulike alternativer. Vi får trening i å prioritere og velge den beste løsningen og samtidig foreta en rask konsekvensanalyse.

Viktigst er den positive og oppbyggende dialogen du blir tvunget til å ta med deg selv.

Du må bygge opp troen på at du klarer å stå i valget – også når det kommer til å storme rundt deg.

Husk at årene fra du er 15 til 25 år er de mest formative i ditt liv. Ikke undervurder betydningen av valgene du gjør i denne alderen. Det er i disse årene du legger grunnlag for hele ditt fremtidige liv!

På Twitter: @RinaSunder

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.