Hva skjedde med Oslo-gleden? | Fabian Stang

I denne lille, rare storbyen Oslo har høyst forskjellige mennesker kjempet for sitt, med respektfull kjærlighet for hverandre i over tusen år. Ulike tiltak er skapt side om side med felles stolthet over helheten. Byens styrke har vært politisk forståelse og raushet, også for meningsmotstandernes behov og synspunkter.

For mange kan det se ut til at dagens byråd, med Arbeiderpartiet i spissen, er mere opptatt av å kjøre frem ideologiske hastesaker som skaper strid, ergrelse og frustrasjon enn å skape samhold og bred støtte for politiske prioriteringer.

«Tiltakene vil svi», uttalte en fornøyd byregjeringsleder Raymond Johansen over hele førstesiden av Aftenposten i februar 2016. Han fikk rett.

Tilsynelatende er prinsippet om å skape et best mulig resultat for flest mulig forlatt til fordel for nærmest overivrig prioritering av noen få.

Bilen utpekt som hovedfiende

Terje Bendiksby / NTB scanpix

I disse sommerdager starter byrådet arbeidet med sitt kanskje største prestisjeprosjekt. De vil skape verdens største bilfrie sentrum i en av verdens minste storbyer. Ladeplasser for elbiler, handicapplasser, MC-parkering, vanlige gateparkeringsplasser og til og med en hundeluftegård må vike når friske folk på sykkel skal prioriteres foran alle andre.

Mens jeg synes at også vi syklister må kunne tåle å dele plassen med andre.

Byrådet har utpekt bilen til Oslos hovedfiende. Det spiller visst ingen rolle om bilen man har kjøpt slipper ut avgasser eller ikke. Bil er bil, og den skal fjernes fordi noen klarer seg uten.

I stedet skal byen fylles av «lekeplasser, utekontor, spontant gateliv, sosiale tilfeldigheter og en og annen åkerlapp», sies det. Høyre ønsker også flere gågater og bilfrie områder i sentrum. Men det må da være mulig å finne gode løsninger som flere er fornøyd med!

Byrådet kriger mot private eiere

Andre eksempler på at politikken skal svi, finner vi både i kommunens tilbud til de aller eldste og de aller yngste. Noen mener alle sykehjem skal være kommunale, og noen mener alle skal drives privat. For å få frem det beste i begge modeller har vi i mange år sluppet til begge deler.

Har byrådet glemt vanlig folkeskikk, og glemt at det var de private som reddet «barnehageløftet»?

Resultatet var at alle sykehjemmene utviklet seg positivt inspirert av hverandre, og beboerne kunne velge mellom privat og offentlig. Dagens byråd avvikler nå de private. Det skjer ikke for å ivareta de gamles interesser, men kun av politisk-ideologiske grunner.

Heller ikke barnehagene får være i fred. I byrådets krig mot alt som ikke er offentlig drevet, må nå private barnehager betale eiendomsskatt mens de offentlige går fri. Byrådet har satt ned foten for at det bygges nye private barnehager, og de som allerede driver noen av Oslos aller beste og mest populære omtales som parasitter av byrådets støttespillere.

Har byrådet glemt vanlig folkeskikk, og glemt at det var de private som reddet «barnehageløftet»? Igjen skaper byrådet usikkerhet, frustrasjon og sinne fremfor å finne omforente felles løsninger.

Splittende politikk

Byrådet har også bestemt seg for å bygge blokker i mange av byens småhusområder. Disse har lenge vært under sterkt press og utgjør bare 10 prosent av Oslos boliger.

Les Aftenpostens kommentator Andreas Slettholm om fortetting av villaområder: Intet er nytt under skyggen av blokkene

De få resterende småhusområdene må vernes, ikke fjernes.

Raymond Johansen gir seg ikke. Han tar kraftige naboprotester som en bekreftelse på at han gjør noe riktig, hans politikk skal jo svi.

Det er ikke sånn vi har pleid å ha det i Oslo. Nå virker det som det har en egenverdi å påføre borgerne tap. Før var målet at flest mulig vant.

Bystyrets sammensetning gjør at Raymond Johansen, i alle saker, er avhengig av Rødt og Miljøpartiet samtidig. Jeg er derfor redd for at han også i siste del av sin periode blir tvunget til å fortsette med sin splittende politikk til fortrengsel for samhold og Oslo-glede.

Før var folk politisk engasjert, nå er mange bare politisk sinte. Det er synd for Oslo, som skulle være en raus hovedstad som alle kunne føle seg hjemme i.

Men vi gir ikke opp, og håper på et politisk skifte om to år. Da skal det ikke lenger svi, men igjen bli rom for å være positiv og blid, til beste for alle, også for dem som liker dagens splittende regime.

Interessert i å lese mer? Her er noen forslag: