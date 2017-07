Hvordan vil Stortinget ha «normalt samkvem» med Kina? | Stein Ringen

Gode Jørund Rytman,

Kan jeg få lov til å stille deg, Stortingets vennegruppe for Kina og Stortingets utenrikskomité noen spørsmål angående det offisielle Norges samarbeid med Folkerepublikken Kina?

Det er etter min mening positivt at de offisielle relasjoner mellom Norge og Kina er normalisert og at Stortinget og stortingsrepresentanter engasjerer seg i samkvemmet. Men nå når relasjonene offisielt er normalisert, er spørsmålet hva slags innhold samkvemmet skal ha.

Jørund Rytman (Frp) tok initiativ til Stortingets vennegruppe for Kina, og partiet har lagt ut denne saken på sin nettside etter vennegruppens nylige møte med Kinas ambassadør i Norge.

Det er åpenbart at det er et stort potensial for Norge og norske interesser i samarbeidet med Kina. Men det turde også være åpenbart at det ikke er uten vanskeligheter for myndighetene i et land med Norges identitet å ha normalt samkvem med verdens størst, mektigste og mest effektive diktatur og å meisle ut hva slikt «normalt samkvem» skal bety.

Hvordan vil Stortingets vennegruppe for Kina, og Stortinget for øvrig, forholde seg til:

Kinas politiske fanger og deres behandling i fangenskap.

Overgrep mot og forfølgelse av etniske og religiøse minoriteter.

Overgrep mot og forfølgelse av menneskerettighetsadvokater og andre forkjempere.

Fravær av rettssikkerhet.

Fravær av akademisk frihet og pressefrihet.

Ensretting i skole og høyere undervisning.

Sensur i litteratur, film, teater og kulturliv ellers, og i kineseres samkvem på sosiale medier.

Partistatens bruk av propaganda og meningskontroll?

