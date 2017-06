I Arbeiderpartiet ligger noe fast: betydningen av en ansvarlig økonomisk politikk | Marthinsen, Wickholm og Tvedt Solberg

Einar Lie skriver i Aftenposten at det i Stoltenberg II-regjeringen satt fire med finansministerbakgrunn.

Slik blir det neppe i regjeringen Støre, skriver Lie lettere bekymret.

Ja, det kommer nye generasjoner, også i politikken.

Men i Arbeiderpartiet ligger noe fast; betydningen av en ansvarlig økonomisk politikk som bidrar til arbeid, velferd og rettferdig fordeling.

Regjeringens uansvarlige linje

Lie gir inntrykk av at Ap har forlatt tradisjonen for disiplinert og ansvarlig politikk og lagt ut på den samme uansvarlige linjen i budsjettpolitikken som vi har sett fra H/FrP-regjeringen de siste fire årene.

Det er feil.

De siste fire årene har vært bemerkelsesverdige for alle som er opptatt av en disiplinert budsjettpolitikk.

Det er unikt i verdenssammenheng at samtlige opposisjonspartier i et parlament legger til grunn en lavere pengebruk i sine budsjetter enn regjeringen.

Høyre og Frp har gitt gass helt fra start.

Handlingsrommet som vi hadde mot 2035, er nå borte. På vei ut av regjering varsler Høyre og Frp at festen er over.

Nå er det ikke rom for ytterligere opptrapping av oljepengebruken.

På tross av dette lover Erna Solberg og Høyre inntil 25 mrd. kroner i nye skattekutt. De lover også økt velferd, økt satsing på samferdsel og mer penger til Forsvaret.

Dette henger ikke sammen, og det blir ikke bedre om du legger løftene fra finansministeren til grunn.

Må budsjetteres mer disiplinert

Er det grunn til å være overrasket? Nei. Erfaringene fra H/Frp-regjeringen passer inn i mønsteret i norsk etterkrigshistorie (Borten, Willoch og Bondevik II).

Erfaringene stemmer også med lærdommene fra kommunepolitikken (Ålesund, Bergen, Haugesund) og fra land som ligner oss mest, som Sverige.

Når høyrepartier sitter ved makten, går det på ansvarligheten løs.

Lie har rett i at dyktige folk har styrt økonomien på vegne av Ap gjennom flere tiår. Det er en stolt tradisjon.

Men den nye generasjonen kommer til å få en mer krevende jobb enn dem som har styrt gjennom sterk oppgang og voksende oljefond.

Og i motsetning til Erna Solberg, som har latt det skure og gå, er vi fullt klar over at det må budsjetteres mer disiplinert.

Den som lurer, kan lese Aps egen perspektivmelding.

Tydelig ledelse er vårt varemerke

Lie kommer med mange påstander. La oss svare på noen av dem: Ap har bidratt til sammenslåinger i en lang rekke kommuner, men tvangen fra H/Frp har særdeles lite med bærekraft å gjøre. Kommunereformen tåler ikke sammenligning med noen av de store reformene fra Ap, eksempelvis pensjonsreformen.

Ap støtter reformer når vi mener det tjener landet, også når vi er i opposisjon. Eksempler er skattereformen, politireformen, nye klimamål for 2030, fusjoner i universitets- og høyskolesektoren og langtidsplanen for Forsvaret.

Våre valgløfter og vårt partiprogram skal gjennomføres budsjett for budsjett i lys av det økonomien tillater

Men vi går imot der vi mener Regjeringen feiler, som da den svekket arbeidsmiljøloven. Og vi er kritiske til forslag til økt privatisering som svekker fellesskapet og ofte leder til mer byråkrati og dårlig bruk av pengene.

Ap forbereder nå gjennomføringen av nye store reformer, herunder digitalisering av offentlig sektor. Dette vil imidlertid kreve tydelig ledelse fra politikere, og det er vårt varemerke.

Ap skal levere en reell digitalisering av offentlig sektor som møter innbyggernes behov. Videre må det føres en sterkere politikk for å få flere inn i arbeidslivet. Derfor skal vi gjennomføre en aktivitetsreform for unge og en stor kompetansereform for arbeidslivet.

Økonomisk ansvarlighet

Vi setter oss også klare mål om kostnadskontroll innenfor samferdselsprosjekter. Å peke på muligheten for å skyve frem prosjekter dersom vi lykkes bedre enn dagens regjering er ikke uansvarlig. Hvis noen leter etter eksempler på et uansvarlig opposisjons-NTP, kan de lese Høyre og Frps forslag i forrige periode.

Når det gjelder forslaget om å utrede veibruksavgift som varierer med geografisk plassering og utslippsintensitet i drivstoffet, vil vi opplyse om at forslaget kommer fra kompetente samfunnsøkonomer i Grønn skattekommisjon. Dette handler om at bilisten vil kunne ilegges en avgift som tilsvarer de marginale eksterne kostnadene fra kjøringen.

Lie målbærer for øvrig en forfeilet analyse av det som er Aps historiske evne til å se by og land sammen. Det handler ikke om å tekkes andre partier, men å sikre verdiskaping og likeverdige levekår i hele landet.

Vi kan berolige Lie om at økonomisk ansvarlighet ligger fast hos Ap. Våre valgløfter og vårt partiprogram skal gjennomføres budsjett for budsjett i lys av det økonomien tillater.

På Twitter: @mariannemar og @TrulsWickholm

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les også:

Einar Lies kommentar, som startet debatten: Arbeiderpartiet har satt seg i en forspist, fastlåst situasjon

Aftenposten har sjekket nesten 200 løfter fra Sundvolden-erklæringen. Sjekk hva de har innfridd, og hvilke løfter som havnet i skuffen