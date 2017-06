Hei, Kapital og Trygve Hegnar! Jeg synes det var helt supert å bli invitert til kåringen av Norges mektigste kvinner, men jeg må ærlig innrømme at jeg la meg med en sur smak i munnen i går.

Jeg vil ikke virke bortskjemt, utakknemlig eller sutrete, men er det ikke litt rart at dere

1: Kaller meg en mektig kvinne

2: Problematiserer både rundt skjulte kjønnsroller, forventninger, fordommer og forskjellsbehandling, før dere

3: sender meg og de andre damene hjem med goodiebags?

Takk for at du er mektig, her har du: – To antirynkekremer (jeg er tross alt 25, men) – En poncho – En hold in-strømpebukse – En armani-veske – En håndkrem som sikkert også er fancy – Et interiørmagasin – En Brics-reiseveske med et brev som forteller meg at kofferten er den viktigste delen av «reiseantrekket» – Pandora-smykkedel – Finansavisen fashion der det står om «de best kledde kvinnene og mennene i næringslivet» – En hårkrem for å rette ut krøllete hår – Invitasjon til Womens only-kveld på Steen og Strøm - +++

Dette er sikkert flotte ting, men man skulle tro at Norges mektigste kvinner kan kjøpe sin egen hold in-strømpebukse og at de selv kan søke opp hvem som er best kledd i finansverden hvis de vil vite det.

Hvis dere først skulle gi noe (som i seg selv er veldig hyggelig!), så kunne det jo hende at toppledere og mektige kvinner heller hadde hatt lyst på for eksempel en nødlader? Ørepropper? Et blad om TJA-ledelse? En bok kanskje?

Hva med ting som anerkjenner at man faktisk har en fremtredende posisjon, fremfor å bli redusert til hold in-strømpebukser og antirynkekrem

Noe som ikke reduserer oss til utseende, fin hud, glatt hår og fine vesker.

Folk må gjerne være opptatt av det, men vi er ikke automatisk opptatt av det fordi vi er kvinner. Hvis det hadde blitt delt ut boksere som ga sprettrumpe, hårvoks mot grå hår, magasiner om blazere, manbags og kremer hos de mektigste mennene, som for øvrig ikke trenger sin egen kåring, tror jeg mange hadde hevet øyenbrynene.

Jeg syntes det var helt topp å feire de mektigste kvinnene med dere i går, men jeg tror flere enn meg møtte opp for anerkjennelse, men dro hjem med fordommer i en goodiebag.

