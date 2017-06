Kort sagt, mandag 26. juni

Sykdomsbyrde og samfunnskostnader

De store ikke-dødelige sykdommene (for eksempel psykiske lidelser) er mer forbundet med tapt arbeidsinnsats enn de store dødelige sykdommene (f.eks. kreft), ettersom de sistnevnte mest rammer eldre mennesker. Jonas Minet Kinge og medarbeidere skriver 20. juni at forskjellen tilsier økt offentlig betalingsvillighet for tiltak mot ikke-dødelige sykdommer.

En videre begrunnelse var med i forfatternes opprinnelige publikasjon: Helsetiltak som reduserer dødelighet, fører med seg privat og offentlig forbruk i de berørte individenes vunne leveår. I en fersk masteroppgave ved Universitetet i Oslo vurderte Christoffer Lamøy 29 legemidler som reduserte risiko for død i 56 ulike pasientgrupper. Han anslår at senere levekostnader, regnet netto etter fradrag for arbeidsinnsats, utgjorde en like stor kostnad ved å vinne leveår som direkte behandlingskostnader.

Helheten er dermed: For tiltak mot ikke-dødelige sykdommer kommer vunnet arbeidsinnsats til fradrag på kostnadssiden, mens for tiltak mot dødelige sykdommer kommer netto levekostnader i vunne leveår i tillegg til de direkte behandlingskostnadene. En gitt levetidsgevinst er følgelig vanligvis klart dyrere for samfunnet enn en like verdifull mangeårig funksjonsforbedring med de samme direkte kostnadene. Helseministeren har gått imot å vektlegge dette. Det er neppe i befolkningens interesse. Tiltak mot ikke-dødelige tilstander fortjener trolig å bli prioritert opp. Men det bør skje over tid for ikke å ramme dagens eldre på urimelig måte.

Erik Nord, seniorforsker, Folkehelseinstituttet og professor i helseøkonomi, UiO

Rødt kort til Aftenposten

Forsiden av Aftenpostens morgenutgave torsdag 22. juni må være noe av det mest patetiske en riksdekkende seriøs avis noensinne har prestert. Over hele forsiden er artikkelen «Fotballens 50 beste i Oslo» presentert, med 41 bilder av fotballspillere. I tillegg er det syv sider i avisen om temaet.

Ærlig talt Aftenposten, dette er skammelig. Er dette virkelig den største nyheten siste døgn? Pressen er for tiden opptatt av abonnementsnedgang på papirutgavene, men det er sannelig ikke rart det er nedgang når en slik «søppelartikkel» er deres hovedoppslag og førsteside.

Det får være måte på respektløs nyhetspresentasjon for abonnenter og andre lesere.

Lars Helgerud Andersen, Skien

Hva med en flyktningfadder?

Skolestart kan både være spennende og skummelt for våre barn. Alt er nytt og man kjenner veldig få eller ingen. Her blir en overlatt til et system man kjenner lite til med rektor og lærere som er totalt ukjent for de fleste. Da er det godt å ha en fadder som kan veilede deg i skoletiden og kanskje hjelpe dem med å få nye venner. Noe av det samme skjer da studietiden tar til, erfarne faddere tar seg av de nye som da får en tryggere start på et liv langt hjemmefra, uten mor og far som støttespillere.

Hvordan flyktningene som kommer til Norge føler det, er det umulig å vite, men det er helt sikkert skremmende og usikkert for dem også. Alt er nytt, kulturen, systemet, menneskene og ikke minst hverdagen som de nå blir en del av. Hvorfor ikke utnevne en fadder for hver flyktning som får innvilget asyl her i landet? Veilede dem inn i vår kultur og ikke minst integrere dem i samfunnet der de også kan få norske venner? Hva ville ikke det bety for storbyene der små parallellsamfunn stadig utvikler seg?

Mange går ikke på uføretrygd her i landet som helt sikkert ville klart å være fadder noen timer i uken! Det ville vært en vinn vinn-situasjon, der også unge uføre ville få en mer meningsfylt hverdag, og ikke minst skape et samfunn der alle trives med hverandre Jeg bare spør.

Ronny Ramberg, Vesterøy, Hvaler

Se til Romsås

Legg Regjeringskvartalet til Romsås, det er det mest logiske sted.

Vi vil ha en levende by!

Det blir kjempebra og hyggelig for alle oss som bor i denne by.

Ellen Nessøe Olstad, Oslo

Innovative offentlig innkjøp viktig for næringsutvikling

Per I. Furseth fra BI har fem råd til Innovasjon Norge. Rådene bringer ikke debatten om offentlig-privat samarbeid videre. Det offentlig kjøper inn varer og tjenester for nesten 500 milliarder kroner årlig. Det ligger et uutnyttet potensial i å bruke mer av disse midlene til verdiskaping i næringslivet.

Innovasjon er ofte forbundet med risiko. Offentlige innkjøpere har hovedvekt på etterlevelse av lover og legger liten vekt på innovasjon. Dette skyldes i stor grad særtrekk ved offentlig sektor, bl.a. svake incentiver for innovasjon og liten sammenheng mellom innsats, resultat og belønning.

NHO har derfor foreslått en ordning som reduserer risiko for offentlige virksomheter som foretar innovative innkjøp. En slik ordning kombinert med tidlig dialog mellom offentlige innkjøpere og leverandører vil gi økt produktivitet i det offentlige og næringsutvikling. Behovet for metoder for gjennomføring av innovative offentlige innkjøp gjorde at NHO og KS tok initiativ til Nasjonalt program for leverandørutvikling. Programmet har ført til gevinster både for offentlige innkjøpere og private leverandører.

Rune Foshaug, Avdelingsdirektør for forskning, innovasjon og digitalisering i NHO

Demensdiagnose: For sent og for sjelden

I Aftenposten 23. juni kommenterer Helene Skjeggestad Legeforeningens rapport «For mye, for lite eller akkurat passe?». Hun siterer også fra rapporten bekymringen Legeforeningen har for at «dersom en person som føler seg frisk, får vite at hun har forandringer i hjernen som kan ses hos pasienter med demens, vil det antageligvis kun føre til bekymring og sykeliggjøring i flere år før en eventuell debut av sykdommen.»

Det er ikke vanskelig å være enig i denne påstanden. Men bildet som tegnes er ikke i tråd med virkeligheten. Fra våre medlemmer og de som tar kontakt med Demenslinjen, hører vi hver eneste uke om mennesker som er bekymret for at de eller noen av deres nærmeste har demens, men at de ikke blir tatt på alvor av fastlegen.

Dette er ikke det samme som å gi friske mennesker en diagnose som volder unødig bekymring. Det handler tvert imot om å gi folk som vet at noe er galt, et navn på tilstanden, og mulighet til å forberede seg på det som kommer. De aller fleste vi snakker med sier at selv om diagnosen var tøff, er det likevel godt å få et navn og en forklaring på det de opplever.

Også mennesker med demens har krav på rett diagnose til rett tid. I noen tilfeller vil sykdommens karakter føre til at den det gjelder har liten innsikt i egen situasjon. Da er det absolutt viktig å ta henvendelser fra pårørende på alvor.

Vi hører dessverre om fastleger som avviser pårørendes bekymring. Det er ikke akseptabelt. Både demenssyke og pårørende har nytte av diagnose når demenssymptomer begynner å påvirke hverdagen. Det vil hindre mye unødig bekymring, og gi mange flere mulighet til å omstille seg til situasjonen. Det er mulig å leve et best mulig liv med demens, men det forutsetter at man får informasjon og gode helse- og omsorgstjenester. Og god oppfølging forutsetter at man først har fått en diagnose. Dette må Legeforeningen ta på alvor.

Lisbet Rugtvedt, generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen