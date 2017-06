Kort sagt, onsdag 28. juni

Slik lages et klimabudsjett

Aftenposten har publisert flere artikler om Oslo kommunes klimabudsjett. Jeg vil gjerne takke Høyres Øystein Sundelin som har brukt vårt åpne og transparente klimabudsjett til å gå vår klimapolitikk etter i sømmene. Kritisk gransking gjør oss bedre. Vi lanserte klimabudsjettet i 2017, med tøffe mål. I år skal utslippet ned til 1,2 million tonn CO₂. Deretter blir det mindre utslipp for hvert år fremover. Målene er konkrete og ikke skjøvet ut i en fjern fremtid. Budsjettet viser hva som til for å nå dem, hvor mye hvert tiltak skal kutte og hvem som har ansvaret. Vi rapporterer fremdrift til bystyret hvert kvartal.

I den nasjonale politikken vet ingen helt når eller hvor mye klimagasser tiltak skal kutte. Det er uklart hvem som har ansvaret. Det eneste som i grunn er veldig klart, er at utslippene ikke går ned, og at Høyre-regjeringens viktigste tiltak er å kjøpe kvoter i andre land. I så måte har nok miljøpolitikeren Øystein Sundelin et bedre utgangspunkt i Oslo.

Nå lager vi neste års klimabudsjett. Som med et vanlig pengebudsjett, vil vi justere tiltakene. Men mål og premiss for hvor mye CO₂ som skal kuttes, ligger selvfølgelig fast.

Robert Steen, finansbyråd i Oslo

Unødige «operakameler»

Dagens store stjerner i opera er ikke sangerne, men regissørene. De nyter en uinnskrenket maktposisjon og søker ofte å overgå hverandre i oppfinnsomhet, dristighet og eksentrisitet. Dette har vi stort sett akseptert, og jeg skal ikke her ta stilling til fenomenet, bare påpeke det faktum at det mange ganger regisseres helt på tvers av den skrevne og sungne teksten, i og med at operahandlinger plasseres i helt andre tider, steder og miljøer enn deres opprinnelige.

Og da er mitt spørsmål: Hva skal vi publikummere så med en samvittighetsfullt oversatt, detaljert lesetekst som til tider virker anakronistisk, ufrivillig komisk eller parodisk, om ikke bare helt meningsløs? I disse tilfellene vil vi sikkert være mye bedre tjent med et løpende handlingsreferat som forholder seg til den eksisterende regien. Kan vi ikke få dette istedenfor å lese en tekst som blir absurd fordi den ikke er tatt hensyn til? Operasangere må stadig svelge slike kameler, men bør vi by publikum på de samme kamelene?

Helge Evju, pensjonert operamusiker

Åpenhet og dialog i byrådet

Lasse Qvigstad skriver i Aftenposten 15. juni 2017 et innlegg med tittelen «Hvorfor hemmelighold, Hanna Marcussen?». Denne påstanden forundrer meg.

Jeg får svært mange henvendelser om møter fra både privatpersoner, eiendomsutviklere, organisasjoner og andre aktører innen byutvikling. Så langt det lar seg gjøre setter jeg av tid til å møte ulike interessenter, men dessverre strekker ikke døgnet til for å møte alle som ønsker det.

Alle møtehenvendelser som kommer til min byrådsavdeling, registreres i en offentlig postliste. Svarene på henvendelsene ligger også åpent. Administrasjonen er alltid til stede på møter for å følge opp. Alle dokumenter jeg eller min byrådsavdeling mottar i møter, pr. brev eller på annen måte, blir registrert og lagt tilgjengelig – og alle synspunkter vi mottar blir lagt til saken.

Det er korrekt at det ikke lages egne referater fra alle byrådens møter. Det har aldri vært praksis, og er heller ikke det i staten. Derimot følger vi forvaltningslovens krav om at nye momenter sikres skriftlig og legges til saken. I tillegg opplyses det om alle avholdte møter og alle innkomne synspunkter i saksfremlegget til byrådet og bystyret. Dette er en praksis som sikrer åpenhet og etterrettelighet. Det har dessuten vært omfattende høringsprosesser i de aller fleste av sakene jeg har ansvar for, og innspill fra ulike hold blir presentert for meg før jeg avgir saken til behandling i byrådet.

Byrådet er opptatt av åpenhet og gode prosesser i en effektiv forvaltning. Vi ønsker dialog og innspill fra publikum og interessenter, slik at vi kan ta gode og veloverveide beslutninger. Hemmelighold støtter på ingen måte opp under den politiske linjen vi står for.

Hanna E. Marcussen, byråd for byutvikling (MDG)

«Livsmestring» som fag

Det har pågått to debatter i mediene og blant politikere den siste tiden som har omhandlet:

Mangel på tilrettelagt undervisning for elever etter eksamen, dvs. fra 17. mai og til skoleslutt. Behov for et nytt fag som går på «å mestre livet generelt».

Hvorfor ikke slå to fluer i en smekk ved å legge til rette for «livsmestring» som et eget konsentrert fag/emne til perioden etter 17. mai/etter eksamenstid? Elevene virker å være motivert for dette, og da kan det være en måte å fylle denne tiden med noe nyttig og som elevene er motivert for? Men dette forutsetter selvsagt at faget/emnet er godt tilrettelagt og har et kvalitativt godt innhold som holder på elevenes motivasjon.

Geir Helge Heggland, Grimstad