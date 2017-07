Lettvint om retten til selvbestemt juridisk kjønn | Jeanette J. Solstad Remø

Endring av juridisk kjønn kan i dag gjennomføres ved å fylle ut et skjema, som riktignok kan lastes ned fra internett, men som skal signeres for hånd og sendes i posten til Skatt Nord.

Så kommer en runde nummer to, hvor en bekrefter søknaden og underskriver på at en opplever seg som det andre kjønnet og forstår hva endringen innebærer. Tildeling av nytt personnummer/navn er i tillegg en omstendelig prosess ved at ID-dokumenter, vitnemål, attester, bankkonti, legejournaler, m.m. må endres.

Fredrik Varfjell / AFP

Erfaringer fra Danmark og Argentina

Loven ble ikke konsekvensutredet. Lignende lover var imidlertid allerede implementert i Argentina (2012) og i Danmark (2014). Ved utformingen av den norske loven ble det selvsagt trukket lærdom fra erfaringene gjort i de to landene. Et ekspertutvalg nedsatt av tidligere helseminister Jonas Gahr Støre, konkluderte dessuten med at behovet var stort for å få lovverket om juridisk kjønn på plass.

Det samme gjorde et klart flertall blant organisasjoner og andre som uttalte seg i den skriftlige høringsrunden og i den åpne høringen i Stortinget. Et tverrpolitisk flertall forsto at det ikke var behov for mer konsekvensutredning. Loven ble endelig vedtatt i Stortinget 6. juni og iverksatt 1. juli 2016. (KrF og SP stemte imot).

Kjønnsnøytrale toaletter

Lund fokuserer på garderobe- og toalettproblematikk. Jeg er enig i at det ikke er særlig smart av en transkvinne å gå rundt og vifte med penisen i en damegarderobe. Med velvilje og smidighet fra de involverte bør det imidlertid være mulig å finne praktiske løsninger som alle kan leve med. Egen garderobe/dusjrom for dem som ønsker eller har behov for dette, vil være mest hensiktsmessig og bør tilrettelegges der det er mulig.

En annen løsning kan være fellesgarderobe for alle kjønn til faste tider. Oslo bystyre har forbilledlig vedtatt å gjøre hovedstaden mer «transvennlig», blant annet ved innføring av kjønnsnøytrale toaletter. Dette bør komme på plass i alle offentlige bygg.

Loven gjelder også for barn

Transpersoner i fengsel, som Lund problematiserer, var en utfordring lenge før loven ble vedtatt. Likestillings- og diskrimineringsombudet utarbeider anbefalinger for hvordan dette best kan løses. Det er svært viktig at loven også gjelder for barn mellom seks og 16 år (må godkjennes av foresatt).

Undersøkelser i USA viser at over 40 prosent av transbefolkningen er suicidale. Dette forferdelig høye antallet oppstår på grunn av avvisning, mobbing og vold i familien og i alle deler av samfunnslivet. Det samme bekreftes i undersøkelsen «Being Trans in The EU» (2014).

Stor takk til Amnesty International, LHBT-organisasjonene, politikere og andre som sto sammen og fikk denne livreddende loven på plass!

575 norske kvinner og menn har pr. 22. juni endret juridisk kjønn.