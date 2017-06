Mediene gir oss en offentlig overdose, men svikter i omtalen av næringslivet | Arild Aspøy

Når Trine Eilertsen i sin kommentar 16. juni fokuserer på hvorfor det er såpass liten interesse for næringslivet blant nordmenn og i de norske mediene, så hører dette bildet med: Mediene lar seg i stor grad fore med informasjon fra et enormt offentlig PR- apparat. Og informasjonsplikten gjør at offentlige ledere lett kan stilles til ansvar.

Kristin Clemet: Norsk næringsliv i NRKs blindsone

Dette fører ikke bare til mye omtale av offentlige ledere og virksomheter, men det fører til svært mye stoff. All omtale er selvfølgelig ikke positiv, tvert imot det er mest kritikk mot offentlig sektor. Men det er i hvert fall oppmerksomhet, som tydeligvis næringslivet mangler.

Strøm av subsidier

Det er en evig strøm av subsidierte og tilrettelagte nyheter fra regjeringskontorene som fyller opp både private og statsstøttede medier. Det er også nok av saker som skyldes journalisters egne krav om innsyn i offentlige dokumenter og saker, selv om det ifølge Riksrevisjonen er altfor mange saker som holdes unna offentligheten.

Jakten på innsyn i offentlige dokumenter støtter også opp under medienes hovedideologi om å kontrollere makten. Dette er viktig og bra, men det fører altså til svært stor oppmerksomhet om at det er det offentlige som står i sentrum i det norske samfunnslivet.

De langt fleste sakene som deltar i konkurransen om SKUP-prisen for avslørende journalistikk, handler om offentlige etater; 70 prosent i 2015.

Dette til tross for at offentlig sektor utgjør omtrent halvparten av den økonomiske virksomheten her i landet. Bare 8 prosent av SKUP-sakene det året handlet om privat næringsliv.

Forventningsfeller

En konsekvens av denne avhengigheten av stoff fra det offentlige er at det skapes forventningsfeller. Når problemer og svakheter avsløres, skapes forventninger til hva det offentlige skal løse, noe som igjen fører til krav om større offentlig sektor. Noe som igjen kan gå ut over privat sektor.

Tilsvarende gransking utsettes ikke det private næringsliv for, annet enn i noen få nisjemedier.

Det betyr blant annet at slike forventninger ikke stilles til privat innsats for å løse felles problemer. Så kan man si at markedet skal løse det, men markedet er også avhengig av informasjon fra mediene for å fungere bra.

Stor NRK-mangel

Det er påfallende at et stort medium som NRK er den eneste allmennkringkasteren i Skandinavia, og muligens i Europa, uten en egen økonomiredaksjon med sin egen sendeflate, enten i nyhetssendinger eller i andre programmer. Man har selvfølgelig den iherdige og dyktige gjengen i FBI som dekker næringslivet fra forbrukerperspektiv.

Men det finnes en lang rekke andre perspektiver som andre kringkastere med stort hell har prøvd, for eksempel innen realitysjangeren.

At det eneste realityprogrammet med noen slags tilknytning til næringslivet handler om bønder som jakter på kjærlighet, er litt flaut, men det burde også være inspirerende. Det er nok av Lothepus-typer som kan bære en TV-serie utenfor sprengningsbransjen.

