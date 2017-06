Til deg som ikke klarer å ha sympati med barna som ikke skal på ferie i sommer

«Nå kommer den tiden vi skal synes synd på dem som ikke har ferie igjen»

Denne posten kom opp i Facebook-strømmen min her for noen dager siden fordi en bekjent hadde likt den.

Vanligvis leser jeg ikke innlegg skrevet av mennesker jeg ikke kjenner. Folk er opprørt over det meste, og de fleste tekstene er så subjektivt skrevet at det kun engasjerer de som kjenner skribentene og de som er i samme situasjon.

Kanskje leste jeg akkurat denne posten fordi jeg er i den situasjonen? Jeg er én av dem som ikke har råd til ferie.

Forfatteren av Facebook-posten mente at folk heller fikk pakke matpakke og gå ut i skogen, ha telttur i hagen og opplevelser i nærområdet i stedet for å være misunnelig på dem som kunne reise langt. Barn koste seg overalt, mente personen.

Langt på vei er jeg enig. Dette passer godt for barn i barnehagealder og i de laveste skoletrinnene.

Men for en 12-åring er det grenser for hvor mange ganger en tur i skogen er morsomt, eller hvor fint det er å sitte og vente på at det skal bli varmt nok i vannet i nærheten til at man kan bade.

Det er ikke alle som har hage som man kan ha telttur i, ikke alle har telt heller.

Logget seg av Snapchat

Og til alle dere som mener at barn ikke har vondt av å lære seg at det er forskjell på folk: Dere trenger ikke å vise det til egne barn i praksis.

Det er vondt å forklare at det ikke blir ferie i år heller, som det ikke ble i fjor eller året før. Og da snakker jeg ikke om dyre utenlandsferier, men om at det ikke er rom for å leie en campingvogn eller hytte, eller bare ta et par dagers tur vekk hjemmefra. Det er faktisk ikke rom for en kinotur engang!

Julefeiringen ble minimal, påskefeiringen nærmest forbigått, vinterferien ble selvfølgelig hjemme (har ikke råd til alpinutstyr/skikort).

Det er aldri helgeturer noe sted, og for datteren min er det kun lov med en fritidsaktivitet som ikke koster mer enn kontingenten, for det er ikke økonomisk rom for å reise på cuper og turer.

Løvland, Marianne / NTB scanpix

Min datter har logget seg av Snapchat i sommer. Hun velger å beskytte seg selv mot alle oppdateringene som kommer, hun ønsker ikke å bli lei seg og trist. Hun vet at mamma er uten jobb og at det er grunnen til at vi har dårlig råd.

Jeg har solgt alt

Hun vet ikke hvor vanskelig vi egentlig har det økonomisk. Jeg beskytter henne mot det.

Hun vet ikke at da jeg fikk arbeidsledighetstrygden i dag, mangler det fremdeles 1000 kroner til husleien, og at jeg i går fikk tekstmelding om at strømmen vil bli stengt til fredag. Den regningen er på 4400 kroner.

Hvor jeg skal få de pengene fra, aner jeg ikke, jeg har solgt alt jeg eier. Hus, bil, sykkel, smykker. Det er ingenting av verdi igjen. Og da har jeg ikke begynt å tenke på mat.

Jeg søker alt som er av jobber, men det er så energikrevende å ha lite penger at jeg vet jeg ser sliten ut. Jeg vet at burde ha fått en hårklipp før et jobbintervju, men jeg har ikke råd.

Jeg vet at førsteinntrykket betyr alt, men jeg har ikke kjøpt meg nye sko på tre år. Samtidig sitter jeg på intervju og sier at jeg er «sååå sulten for å jobbe for gode resultater og mål», med et smil som aldri når øynene.

Inviter barna med

Så til deg som ikke klarer å ha litt sympati med et barn som ikke kommer seg noe sted i sommer. De som har foreldre som må tenke på om barna har råd til å ta bussen til et sted hvor det er mulig å bade - og samtidig vet at det også er forventning om en is om de drar (buss+is=middag).

Du burde kanskje se disse barna, de finnes overalt - og mest sannsynlig ganske nært deg.

De fleste er ganske gode til å skjule det, akkurat som jeg gjør. Kanskje du heller skulle følge litt med, se hvilke barn som aldri er med på det som koster noe.

Kanskje det er nettopp disse barna som trenger å bli bedt litt oftere med, kanskje på hytta eller til svømmehallen, bedt med til noe som koster noe, og som blir betalt av noen som deg, som har råd til det. Råd til dyre ferier med hele familien, som du mer enn gjerne viser frem på Facebook, flere ganger i året.

Når du først har en mening som du ønsker å dele med så mange som mulig, istedenfor å harselere med situasjonen til disse barna, inviter dem med, mener jeg.

Aftenposten kjenner skribentens identitet.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Lese videre? Vi anbefaler: