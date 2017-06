Det er lett å forstå fortvilelsen hos pasienter som får beskjed om at det ikke lenger finnes dokumentert livreddende eller livsforlengende behandling for dem.

Pasienter har rett til medvirkning og skal få informasjon om tilgjengelige alternativer hvis de ønsker det. I Norge kan pasienter alltid be behandleren sin om å innhente vurderinger fra andre fagpersoner dersom behandleren ikke gjør det på eget initiativ. Pasienter har dessuten rett til fornyet vurdering i starten av sitt pasientforløp og rett til å velge behandlingssted på alle stadier i behandlingsforløpet.

Rebecca Ravneberg/Helsedirektoratet

Danmark: Ber ekspertpanel vurdere

I Danmark er det etablert en ordning for kreftpasienter med livstruende sykdommer som ikke lenger har mulighet for livsforlengende eller helbredende behandling. Ordningen går ut på at sykehuslegen som behandler pasienten, ber et ekspertpanel vurdere om det finnes behandlinger andre steder i Danmark eller i utlandet som kan være nyttige for pasienten.

Helsedirektoratet ønsker, sammen med helsetjenesten og brukerne, å gjøre en vurdering av dagens ordninger og arbeide for å utvikle og forbedre disse. Det er også naturlig å se nærmere på de erfaringene som er gjort i Danmark.

Krever god dokumentasjon

Norsk helsetjeneste er blant verdens beste og følger godt med på utviklingen av kreftbehandling internasjonalt. Avansert kreftbehandling krever store ressurser og god dokumentasjon av resultater, fortrinnsvis gjennom kliniske studier. Hensikten er blant annet å sikre at nye behandlinger som tilbys, er dokumentert virkningsfulle og at de er trygge for pasienten. Uten nødvendig dokumentasjon er det i praksis umulig å anbefale nye behandlingsmetoder.

Internasjonalt kreftsamarbeid

Helsemyndighetene ønsker at norske pasienter skal ha mulighet til å delta i kliniske studier. Det foregår et utstrakt samarbeid mellom de nordiske landene om større deltagelse i internasjonale studier blant annet gjennom Nordic Trial Alliance.

Helse- og omsorgsdepartementet har tatt initiativ til å opprette en nasjonal forskningsinfrastruktur, NorCRIN, som blant annet skal legge til rette for kliniske studier i Norge. Norges forskningsråd har bevilget 50 millioner kroner til dette nettverket.

Å delta i en klinisk studie kan være aktuelt for noen, men ikke for alle. Deltagelse i en studie er ikke i seg selv ensbetydende med bedre prognose. Det er behandlende lege som i samråd med pasienten må vurdere om pasienten passer inn i en klinisk studie.

Informasjon om kliniske studier er tilgjengelig på helsenorge.no.

