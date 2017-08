Aftenpostens kommentator Frank Lynum kom lørdag 29. juli med et kraftig angrep på taxfreeordningen.

Kommentaren ser ut til å være basert på selektiv faktabruk og hopper bukk over en rekke problemstillinger.

Et eksempel på hvor lett kommentatoren tar på spørsmålet, er konklusjonen om at Avinor uten videre burde gi fra seg 28 milliarder kroner i inntekter fra taxfree.

Lynum kaller taxfreeordningen meningsløs. Vi har 1490 ansatte. Vi er en trygg arbeidsplass for dem som ønsker faste ansettelser, stor arbeidsgiver for studenter som vil jobbe deltid og ansetter hvert år hundrevis av unge som ønsker seg sommerjobb. Hos oss jobber det folk med 64 nasjonaliteter. Vi er samarbeidspartner med NAV for å få dem med hull i CV-en tilbake i arbeidslivet.

Var det meningsløs du sa?

Hvor skal du ta pengene fra, Frank?

Taxfreefinansiering av flyplasser er ikke noe særnorsk fenomen. De aller fleste flyplass-nettverk i verden er finansiert gjennom taxfree. I Norge skal Avinor få rundt 28 milliarder kroner fra taxfreesalget i en tiårsperiode, hvilket Lynum mener må ta slutt. Da melder spørsmålet seg: Hvor skal du ta pengene fra, Frank?

Hvilke poster på statsbudsjettet må reduseres slik at man kan subsidiere flyplasser i distriktene? Eller mener Lynum egentlig at en rekke flyplasser bør legges ned? I så fall, hvilke?

Man burde kunne forvente at en kommentator i Aftenposten presenterer inndekning for forslagene sine.

Statlige overføringer er heller ikke enkelt. EU er tydelige på at flyplasser med mer enn 200 000 passasjerer i utgangspunktet ikke skal motta statsstøtte. Seks flyplasser i Norge har mer enn 200 000 passasjerer og går med underskudd. Gjennom Avinor-modellen og kryssubsidiering unngår man denne problemstillingen.

Slik får vi lov til å ha viktige men ulønnsomme flyplasser i hele det langstrakte landet vårt.

Taxfree gjør at nordmenn handler i Norge

Lynum omtaler det som paradoksalt at Norge innførte taxfree ved ankomst til landet. Begrunnelsen for å ha salg ved ankomst var ganske enkel, nemlig at nordmenn årlig la igjen milliarder av kroner på flyplassene i Stockholm og København. Ved å innføre taxfree ved ankomst i Norge, sørget politikerne for at norske penger gikk til norske flyplasser og norske arbeidsplasser. Ankomstsalg er egentlig ganske genialt.

Folk slutter ikke å handle taxfreevarer dersom vi fjerner ordningen i Norge. Salget flyttes bare ut av landet. Lynum gir ingen svar på hva han vil gjøre med det.

Mener han at vi bør fjerne alle kvoter inn til Norge – altså slutt på handel over grensen til Sverige, slutt på handel på ferger til Norge og slutt på taxfree på norske flyplasser?

Eller vil han bare nekte ankomsthandel, slik at vi igjen tilrettelegger for at nordmenn handler i utlandet hvor det mer mye billigere og frakter med seg varene hjem på flyet?

Når man er for å legge ned taxfree må man velge mellom de to alternativene, og stå inne for konsekvensene av det.

