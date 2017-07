Kort sagt | fredag 21. juli

Redningsaksjon for matjorden vår

Vi trenger en ny politikk for å ta vare på den viktigste ressursen vi har.

Politikere fra mange partier har erklært sin kjærlighet til den norske matjorden. Men ingen har vært villige til å forplikte seg til å ta vare på den. Nå må Stortinget ta ansvar. Hvis matjorden skal reddes må staten ta mer styring over arealpolitikken.

Her er våre fire forslag til tiltak som kan redde matjorden:

Lovfeste vern av matjord. Vi har lover og regler på mange områder. Men ingen lov hindrer oss i å ødelegge jorden som skal gi barnebarna våre mat. Derfor bør Stortinget lage et lovverk som verner den mest fruktbare jorden for all fremtid. Gi fylkesmennene større ressurser og myndighet til å stanse lokale vedtak om nedbygging av matjord. Fylkesmennene må gis en tydelig forpliktelse til å verne om matjorden i sitt fylke. Gjør måltallet for nedbygging av matjord juridisk bindende. Stortingets vedtatte mål om å bygge ned maksimalt 4000 dekar matjord hvert år er en fallitterklæring. Bygger vi ned matjorden i et slikt tempo vil matsikkerheten bli kraftig svekket i løpet av dette århundret. Vi må lovfeste et bindende mål om null nedbygging av matjord innen 2030. En ny landbrukspolitikk. Det er noe galt med landbrukspolitikken når tusenvis av gårdsbruk legges ned hvert år og det lønner seg å bygge boliger og parkeringsplasser på matjorden. Derfor trenger Norge en ny landbrukspolitikk som prioriterer kvalitetsmat, miljø, dyrevelferd og anstendig betaling til bonden – fremfor billigst mulig mat. Støtten til landbruket må økes og rettes mot små og mellomstore bruk.

Matjorden har en helt spesiell verdi for menneskelig sivilisasjon. Den er en evigvarende ressurs som vi kan høste av igjen og igjen. Å ta vare på matjorden er å ta vare på fremtiden.

Rasmus Hansson og Maj Britt Andersen, stortingskandidater for Miljøpartiet De Grønne i Akershus

Færre boliger og lengre byggetid

Tallene for boligprisstatistikken for juni viser at prisveksten fortsetter å avta. At boligmarkedet normaliseres er bra. Aftenpostens leder 14. juli gir kloke begrunnelser for hvorfor det er viktig å ha is i magen.

Arbeiderpartiet gjør det stikk motsatte av å ha is i magen og ønsker nå å innføre en nasjonal boligplan. Tanken er at Ap nasjonalt skal overstyre kommunenes boligbygging. Vi mener det vil føre til færre boliger og lengre byggetid. For det andre er ikke boligmangel et nasjonalt problem. Det betyr ikke at det er perfekt over alt, men utfordringene i storbyene gir ikke behov for å overstyre alle kommuner og lokalsamfunn. Vi tror på samarbeid med kommunene og skaper vekst sammen.

Vi har sørget for økt boligbygging og strammet inn vilkårene for å kunne ta opp lån for å dempe gjeldsveksten. Det kreves for eksempel nå 40 prosent egenkapital for å kjøpe sekundærbolig i Oslo. Vi gjør det enklere for folk å kjøpe bolig nummer én, og vanskeligere for spekulanter å kjøpe bolig nummer to og tre. Slik kan flere realisere boligdrømmen med regjeringens boligpolitikk.

Mudassar Kapur, stortingsrepresentant for Høyre

Mye sex, lite samliv

Som gammel lærer har jeg med vekslende hell undervist i forplantningslære som det het en gang. Det hadde og har kanskje sin misjon, men det jeg har savnet i faget, var at det ikke er koblet sammen med SAMLIVSLÆRE. Læren om å leve sammen.

De unge er matet fulle av sexteknikk. men mangler det sexen egentlig skal bygges på, nemlig et samliv. Sex er ikke underholdning og tidsfordriv. Hvordan leve sammen med et annet menneske, løse problemer som oppstår i forholdet, hjelpe hverandre i hverdagen, verne om forelskelsen og dele opplevelser?

Hva skjer med oss, når vi får familie – og barn? Dette er bare noen punkter, men enhver som er eller har vært i et forhold eller ekteskap, har sikker gjort seg opp noen (mange) tanker omkring dette og reist spørsmålet: Hvorfor har vi ikke lært litt om dette i skolen?

Ole Bjøralt, Oppland

Om kunst og døgnfluer

Det er riktig som anmelder Kjetil Røed skriver 20. juli om en performanceutstilling i Vigelandsmuseet av egen kropp at kunsten skal gjelde våre egne liv.

Men i motsetning til kunst som har overlevd sin samtid, fordi den inneholder universelle verdier om mennesker, har vi døgnfluer med aktualitet i tiden - men som mangler både de håndverksmessige, etiske og estetiske verdier som overlever samtiden.

Det burde forventes at en anmelder i landets største avis viser kunnskap og respekt for Gustav Vigelands kunst i sin retorikk om modernismens aktualiteter.

Haakon Engelsen, billedkunstner

Smart å ha gode kunnskaper

Takk til deg, Alida de Lange D’Agostino, for ditt innlegg «Skolen forbereder oss til 'voksenlivet' på 1900-tallet». Jeg kjenner igjen frustrasjonen fra min skolegang. Og jeg angrer på at jeg ikke var mer læringsvillig. I dag savner jeg mye allmennkunnskap, selv om jeg bruker Google.

Det er dine «diktanalyser på diktanalyser» som har gjort deg i stand til å skrive så godt som du gjør. Du bruker gode metaforer og unngår klisjeer, og du har god logikk. Diktanalysene hjelper deg til å analysere tekster, slik at du kan ha et kritisk blikk på det du leser, hører og skriver.

Ja, visst er det mye vi pugget på skolen som jeg ikke har hatt nytte av senere. Men hva som skulle bli mine «greier» visste jeg ikke da jeg var ung. Like lite som jeg visste at jeg kom til å trenge filosofi i jobben, og at jeg ville savne mer kunnskap om historie og samfunnsfag. Skolen må formidle hvorfor det er viktig med kunnskap og analytisk evne, og skolen må lære oss å bruke kunnskapen. Det er ikke smart å være kunnskapsfattig. Det er smart å ha gode kunnskaper.

Torstein Egeland, overlege og professor, Oslo

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter