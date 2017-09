Netflix-filmen om mat og helse appellerer, men mye av det som presenteres er rett og slett feil.

Mange lytter til deg, Sophie Elise. Vi skulle ønske du ville lytte mer til oss forskere. Det er ikke antallet matvarer som tas ut av kostholdet som avgjør om du har god helse – det er allsidigheten!

Sjekk fakta før du gir råd

Du har sett Netflix-filmen «What the health». Vi skjønner at filmen appellerer, men mye av det som presenteres er rett og slett feil. Så vær så snill å sjekke opp fakta som ligger bak, før du gir rådene om å unngå å spise kjøtt, meieriprodukter og egg videre til din fanskare.

Konsekvensene kan bli store når du gir råd som fører til at mange unge kompliserer det å spise sunt.

Et sunt kosthold er variert og sammensatt. Det er mengden av hver matvare som er viktig. Det betyr at selv om et sunt kosthold består av en stor andel vegetabilske matvarer, så er det plass også til animalske produkter.

Sammensatt kosthold er sunnere

Både samfunnet og den enkelte har mye å vinne på å spise bare LITT sunnere. Mange aktører i matbransjen tar dette på alvor, og er opptatt av at maten blir både mer bærekraftig og sunnere ved å redusere salt, mettet fett og sukker. Ett slikt eksempel er pølseproduksjon. I mange pølser, både grill- og spekepølsevarianter, er det blitt mindre salt og fett.

Slike sunnere alternativ utvikles i samarbeid med forskere innen helse, ernæring og mat. Sammen bygger vi sten på sten, og målet er å få folk flest til å velge sunnere.

Det handler ikke om fullstendig å slutte med enkeltråvarer som kjøtt, ost eller egg, men om å ha et sammensatt kosthold som dekker kroppens behov.

Vær din makt bevisst

Forrige uke møttes over 100 fagfolk fra matproduksjon, storhusholdning, dagligvare, myndigheter og forskningsmiljøer innen mat, helse og ernæring, til konferansen Fremtidsmat – innovasjon for sunnere matvalg. Det som kom tydelig frem der, er at vi alle er enige om at sunnere matvalg og matglede er viktig for å styrke helsen til nettopp deg og meg.

Du avslutter blogginnlegget ditt med «det finnes kun en ting å gjøre: åpne øynene og ikke tro du ikke blir påvirket, still spørsmål og vær din makt bevisst. Innser du det, kan du ta steget videre og GJØRE noe. Om ikke for miljøet, om ikke for dyrene, men for din egen del».

Vær DIN makt bevisst, Sophie Elise. Ring oss for en faktasjekk før du deler ditt neste ernæringsråd. Vi hjelper deg gjerne!