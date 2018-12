Kort sagt, torsdag 6. desember

Språkfenomenet som har skapt ideologi

Agnes Nordvik (16) bad i Si ;D 16. november «gamliser» slutta å vera «moralpoliti!» andsynes unge som byter kj-lyden med sj. To har svara henne, 20. og 21. november. Jan Rønne (72) vil ikkje hissa seg opp over fenomenet. Men han meiner dette ikkje har noko med «naturlig språkutvikling» å gjera. 23. november fær Nordvik òg eit svar frå Alexandra Dorthea Kooistra, som viser kor meiningslaust «sj-språket» hennar vert. Og Kooistra er ingen «gamlis», ho er berre 21.

Saka er at dette språkfenomenet

har vorte ideologi, skapt av politisk radikale lingvistar. «At språk endrar seg» tykkjer dei er det viktigaste og det mest gledelege som kan seiast om språk. Denne ideologien kom òg til uttrykk i ein rapport frå Grunnskulerådet i 1984, om språkopplæringa i skulen: «Det er viktigare å gjera borna merksame på mangfaldet og variasjonane i språket og visa korleis språket endrar seg, enn å øva rett språkbruk!» Og i 2016 uttala vår noverande språkdirektør seg i eit radioprogram. Ho vil ikkje gripa inn og retta: «Det er «dises» identitet,» sa ho: «I Noreg har me dyrka dialektmangfaldet, det er demokratisk.» «Det skal ikkje vera reglar for kva som er korrekt språk», meinte ho. Og ho har erklært i Klassekampen at ho ikkje vil vera språkpoliti.

Kj/sj-fenomenet var òg emne for Helene Uri laurdag 24. november (Den store sjærligheten). Ho er heller ikkje oppglødd for språket åt Nordvik, men vil ikkje avvisa henne tvert. Er Nordviks sære haldning til språket vårt uttrykk for «kjærleik til språk»? Tysk har òg kj-lyden (Mädchen).

Vil tyskarane sjå like lett på uttale-endring som ein gjer her i landet?

Hallvard Hegna (90)

Kommentatorpopulisme om familiepolitikk

KrF har igjen fått viktige gjennomslag for familiene i siste års budsjett. Det har Aftenpostens Trine Eilertsen fått med seg. Men i motsetning til de mange familiene som gleder seg over økt barnetrygd, styrket engangsstønad og fleksibel kontantstøtte, utløser Eilertsen populismealarmen. For nå kan vi risikere at forbedrede familieordninger kommer til å «vri adferd i uønsket retning».

Ja, disse kan vri adferden. Nå kan vi risikere at studenten som blir gravid, velger å bære frem barnet fordi familien vil være sikret et bedre stønadsbeløp. Pappaen som opplever at ettåringen ikke er klar for barnehage, kan velge en roligere start. Og mammaen vil kunne kjøpe nye fotballsko til syvåringen med den ekstra tusenlappen i barnetrygd. Dette er en ønsket vridning!

Eilertsen erkjenner at gode permisjonsordninger og at «politikere har lagt godt til rette for det», gjør at «norske menn og kvinner fortsetter å få barn, selv om de kommer senere». Samtidig omtales KrFs kamp for å styrke familiene som «enkle løsninger på komplekse problemer». Når bikker familiepolitikken over i populisme? Er det når barnetrygden styrkes etter å ha stått stille i 22 år?

Jeg anbefaler Eilertsen å lese de mange utredningene som anbefaler tiltak i tråd med KrFs familiepolitikk. Barnefamilieutvalget anbefalte i 2017 å knytte engangsstønaden til 2G. Det samme gjorde Longva-utvalget og Likestillingsutvalget. Barnefamilieutvalget mente at en styrket barnetrygd er det mest effektive tiltaket for å løfte barn ut av lavinntekt, i likhet med SSB i 2014.

Eilertsen tror, som Ap-lederen, at foreldre velger bort arbeid på grunn av bedre familieordninger. Nei, arbeid velges bort for en kort periode fordi de har fått et barn som trenger deres omsorg. Det gjelder også innvandrerkvinnene som allerede har en svak tilknytning til arbeidslivet.

Vi er enig i at arbeid er viktig for å bekjempe fattigdom. Men det er også å sikre at alle barn får de mest fundamentale behovene dekket i sine første leveår.

Knut Arild Hareide, partileder, KrF

Asbjørn Sunde og jødene

30. november har Bjørn Godøy en kronikk i Aftenposten, hvor han bebreider forfatter Marte Michelet for «taushet» om Asbjørn Sundes sabotasjeorganisasjon, i kontrast til omtalen av Milorg, men slår selv fast at den knapt kunne gjort stort på grunn av Gestapos klappjakt. Det er likevel mer treffende å si at Sundes organisasjon var rigget for å drive sabotasje i Norge, ikke for å organisere masseflukt til Sverige.

Men Godøys omtale har viktige mangler. Sunde hadde på dette tidspunktet innledet et samarbeid med Norges Kommunistiske Parti (NKP) og hadde status som NKPs sabotasjeleder. NKP hadde en egen fluktorganisasjon, som nå fikk sin ilddåp med innsatsen for å redde jøder, blant annet barna på det jødiske barnehjemmet i Oslo. Og denne organisasjonen omtaler Michelet i rosende vendinger: «I motsetning til en del andre eksportsentraler lukket ikke NKP sitt apparat for jøder» (s. 213 – 214).

Terje Halvorsen, professor em. i samtidshistorie