I Nederland oppnås det grunnleggende målet for svømmeopplæring av femåringer!

Nederland er et lite land med mye vann, og de vet å bruke vannet. Nederland har 17 millioner innbyggere og i 2017 døde 86 mennesker av drukning. Samme år druknet 96 mennesker i Norge.

Det finnes mange årsaker til drukning, og selv svømmedyktige mennesker kan drukne. Men jeg tør påstå at manglende svømmedyktighet er en viktig årsak til dårligere statistikk for Norge.

Lek, moro og diplomer

I 130 år har nederlendere jobbet med svømmeundervisning. Den gis av utdannede svømmelærere og foregår på barnas premisser med vekt på lek og moro. Det deles ut diplomer etter oppnådde mål, i rekkefølgen A, B, C.

Målene for Diplom A er :

Å kunne hoppe ut i vannet med klær og sko på, trå vannet i 15 sekunder, svømme 12,5 meter og ta seg i land på egen hånd.

Å kunne stupe eller hoppe uti og svømme gjennom et hull i et vertikalopphengt seil tre meter ut fra kanten.

Å kunne svømme 50 meter med brystsvømming og rygg avbrutt av en senkning under vann med bena først.

Å kunne svømme 5 meter brystcrawl og 5 meter ryggcrawl.

Å kunne flyte på magen i 5 sekunder, snu over på ryggen og flyte i 10 sekunder.

Å kunne hoppe fra kanten og trå vann i 60 sekunder samtidig som det snurres to ganger rundt egen lengdeakse.

Disse målene oppnås av femåringer! 59 % av elevene i 1. trinn har minst ett svømmediplom, i 6. trinn er det 96 %! Barn med innvandrerbakgrunn ligger litt bak, men fortsatt på 86 %.

Det fires ikke på kravene

Skolesvømming er ikke lenger lovpålagt i Nederland, noe 91 % av 15-18-åringene synes det burde være. Likevel synes 89 % av nederlandske foreldre at ansvaret for svømmeundervisning ligger hos foreldrene.

De aller fleste barn får svømmeundervisning i privat/foreningsregi. Flertallet oppnår to diplomer på ett år. Det gis separate kurs for barn med spesielle behov da de oftest trenger bedre tid og tilpasset undervisning. Det fires ikke på kravene, og de aller fleste oppnår i det minste Diplom A.

Holder norsk svømmeundervisning mål?

Mye kan sies om lovpålagt skolesvømming, kostnader, manglende bassenger osv. Men akkurat nå bør det diskuteres om svømmeundervisningen i Norge holder mål.

Dessverre viser sammenligningen med nederlandsk svømmeundervisning og drukningsstatistikk at den kanskje ikke gjør det. Da hjelper det lite at Norsk Svømmeforbund påstår at de vet best.

