Etter at mediene brakte #metoo inn i politikken, sitter vi igjen med én viktig lærdom: det må bli enklere å varsle. Å varsle i politikken er som å delta i en loddtrekning. Det kan gå bra, men med litt uflaks er personen man varsler mot, god venn av dem som skal håndtere varselet. Jeg er blant dem som ikke trakk vinnerloddet.

Ble ikke tatt på alvor

Da jeg opplevde trakassering i mitt eget ungdomsparti av en eldre mann med høyt verv, ble ikke saken tatt på alvor av ledelsen. Da jeg snakket om trakasseringen i mediene, opplevde jeg nok en gang ikke å bli tatt på alvor, men denne gangen valgte ledelsen også aktivt å motarbeide meg internt i organisasjonen.

Både daværende og nåværende ledelse i KrF er gode venner med gjerningsmannen. Det er heller ikke så rart. Det politiske Norge er lite, og KrF er et lite parti og dermed også en liten organisasjon.

I KrF førte det til sterk motarbeidelse av min sak i mediene og internt, og jeg måtte forsvare at jeg ble trakassert foran et landsstyre med over tredve personer til stede. Det endte med at jeg trakk meg ut av partiet etter syv år. Den voksne mannen som trakasserte meg, jobber fortsatt i en meget sentral stilling i partiet. Så galt kan det gå.

Inhabile politikere

Det synes å være en gjenganger at inhabile mennesker skal måtte opptre habile med dagens interne varslingssystemer i partiene. Jeg hadde selv slitt med å behandle en slik sak rettferdig. Kanskje sitter jeg og tenker «han har hatt en vanskelig oppvekst og er egentlig snill.

Han angrer åpenbart og kommer ikke til å gjøre dette igjen, så det holder med en advarsel». Eller så hadde jeg kanskje overreagert og gått altfor hardt til verks, av frykt for at noen skal tro jeg gir kompisen min særbehandling. Jeg ville i hvert fall ikke vært i stand til å være nøytral dersom jeg skulle bedømt en venn. Kan vi godta slike håndteringer fremover?

En ekstern, nøytral kanal

Som varsler selv, ser jeg for meg en varslerkanal som utarbeider en ekstern granskning av saker. De skal være uten tilknytning til hverken varsler, ledelse eller anklagede, og de må være politisk nøytrale fagpersoner. Den eksterne vurderingen burde lede til en anbefaling av konsekvenser ut fra alvorlighetsgrad. Partiene kan stille seg fritt til å følge anbefalingene eller ikke, men da har i det minste saken fått en ekstern vurdering.

Det er dessverre naivt å tenke at alle partier vil være villige til å inngå et samarbeid med en ekstern varslerkanal. Flere partier vil nok påstå at de tvert imot har gode nok interne organer for å behandle slike saker. Det er i så fall urovekkende og pinlig dersom partiene påberoper seg gode rutiner etter #metoo-avsløringene i mediene den siste tiden. Det er helt åpenbart at det ikke er trygt nok å varsle i politikken, og at situasjonen umulig kan endres over natten. Det kommer til å ta år.

Å varsle skal være trygt

Partiene vil nok også motsette seg en varslerkanal fordi «alvorlige tilfeller blir politianmeldt uansett», og partiene kan frykte at saker som omhandler toppolitikere, skal lekke ut i pressen. Likevel, en varsler er ikke alltid villig til å gjennomgå en tøff prosess gjennom rettssystemet over flere år, de vil bare ha en slutt på trakasseringen. Så lenge varslingssaker kun håndteres internt, vil risikoen for at ledelsen kjenner anklagede være der. Risikoen for at det da ikke blir håndtert godt nok, vil også være der.

Partilederne har uttrykt en politisk vilje til å bedre tilstanden for varslere i politikken, og en kan bare håpe de faktisk mener det. Det å varsle skal være trygt. Det å varsle skal være alt annet enn en loddtrekning.

