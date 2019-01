Kort sagt, tirsdag 22. januar

Personlige historier har stor nytteverdi

Spaltist Anki Gerhardsen argumenterer i Medierevisjonen for at personlige historier er et hinder for nyanserte diskusjoner og fremstillingen av komplekse sammenhenger. Det er jeg ikke enig i.

Personlige beretninger om sensitive og tabubelagte temaer er blitt brukt i økende grad ved kulturhistoriske museer de siste 10–15 årene. Om håndtert riktig, er fordelene mange. Opplevelser og følelser av mennesker som sjelden blir hørt, blir formidlet til et bredt publikum. Informanter forteller om at dette fører til at skamfølelse minker og selvtillit øker. I tillegg er nytteverdien for samfunnet stor. Ved å gjenkjenne følelser, forstår og lærer man på et dypere plan enn om man kun blir servert ren fakta.

Personlige historier kompletterer og nyanserer et ofte ensartet bilde man finner i historiebøker eller statistikker. Det kreves riktignok et mangfold av ulike stemmer for å få frem kompleksiteten, og blir for sterke følelser i mottageren utløst, er læring umulig. I alle tilfeller trengs en referanseramme med bredt faktagrunnlag for at publikum kan ta egne, informerte valg ut fra helheten.

Kathrin Pabst, phD, Vest-Agder-museet

Nei, Utdanningsforbundet, jeg har ikke misforstått

Steffen Handal mener jeg har misforstått hensikten med å innrapportere Hege Storhaug til FN. Men han svarer ikke på det naturlige spørsmålet: Hvorfor rapporteres hun inn? Noen korte smakebiter fra «skyggerapporten» kan være opplysende. Så får enhver selv bedømme.

I punkt 16a bekymrer man seg over «hatefulle ytringer», «oppmuntring til rasehat» og «fremmedfiendtlig diskurs». Deretter nevnes flere politikere fra Fremskrittspartiet og Hege Storhaug som eksempler. I neste avsnitt, 16b, står det følgende: «Regjeringen må sørge for at hatefulle ytringer etterforskes effektivt og at de skyldige dømmes.»

I et tidligere møte mellom en norsk delegasjon og FNs rasediskrimineringskomite hevdes det at Frp sprer rasisme. Dette kan leses i referatet. En av FN-delegatene i komiteen etterlyser rettsforfølgelse av partiet.

Altså: Skyggerapporten peker på hvem som kommer med hatefulle ytringer. Så står det at man ønsker rettsforfølgelse av de som kommer med hatefulle ytringer – uten å nevne navn. Og så vet vi at medlemmer av FN-komiteen etterlyser rettsforfølgelse disse personene. Så, nei, Steffen Handal. Jeg har ikke misforstått. Dere bør trekke tilbake støtten til denne rapporten – i ytringsfrihetens navn.

Erlend Gjestrud, lærer og samfunnsdebattant

Oslo, en åpen by?

Oslo er kjempefin å se, særlig hvis man kommer seilende fra fjorden. Innenfra er byen lukket. Man ser ikke fjorden før man kommer seg helt ned til stranden. Og hvem har råd til å bo der? Ikke jeg, til tross for at man sannsynligvis regner meg som et ressurssterkt menneske. « ... Oslos havnefront ble åpnet», skriver Erling Dokk Holm i Aftenposten 18. januar. Hvor har han det fra? Fjorden er fin, den, baby, bare man kommer seg dit. Astrup Fearnley-museet v/Renzo Piano var dessverre stengt da jeg tok med mine ungarske slektninger dit. Flaks at vi fikk oss noe mat etter en anstrengende utflukt. Museum stengt, restaurant åpen. Kultur forbudt. Mat må man ha. Og jeg klarte i det minste å vise hvor Munch hadde utstøtt sitt skremmende skrik.

Jeg fortsetter med Oslo: «... sikrer lys og sol i nye byggeprosjekter. Den såkalte leilighetsnormen bidrar dessuten til at det ikke bare bygges små leiligheter." (Aftenposten 18. januar) Ikke «bare», nei. Hva med oss som bor i gamle hus fra ca. 1890 og som blir stadig mer innestengt av smarte «infills»?

Kari Kemény, Oslo