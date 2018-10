Spørsmålet om veivalg til høyre eller venstre har gitt KrF mye oppmerksomhet. Det er en spennende debatt.

Innlegg som peker på de ulike veiene deles fra time til time. Partiet stiger på meningsmålinger, og medlemstallet øker. Venstresiden i KrF jubler, mens en del på høyresiden mener at oppslutningen er falsk, manipulert, preget av «å kuppe» partiets retningsvalg m.m. Kanskje stemmer det. Jeg har hørt om én innmeldt som melder seg ut 3. november dersom KrF ikke går i den ønskede retningen 2. november.

Vel, skal de innmeldte ha innflytelse gjennom stemmerett på medlemsmøte, fylkesårsmøte og landsmøte må de først betale 325 kroner i kontingent.

Jeg er i tvil

Politikk og medlemskap handler om innflytelse og påvirkning, som for så vidt kan kalles manipulering. Dette må man ta med seg i det politiske livet og stole på at de beste argumentene seirer til slutt.

Jeg er blitt intervjuet i mediene. Det er krevende, men spennende å måtte vurdere og til slutt ta stilling, uttale seg og stå for det man har sagt. Eventuelt å ha gode forklaringer dersom man i løpet av debatten endrer oppfatning. Det er lov og et tegn på seriøs refleksjon.

Selv er jeg i tvil. Jeg veier verdiene mine opp mot «høyre- og venstresiden» og vurderer ideologi mer enn jeg tenker gjennomslag for enkeltsaker. Jeg er opptatt av hvilke verdier og holdninger KrF vil forbindes med etter et veivalg. Kan jeg leve med at partiet assosieres med Frps verdier, holdninger og ideologi? Er det lettere å leve med Aps grunnmur?

Kjære politikerkollega som vipper mot høyresiden: KrF har fått saker gjennom sammen med gode Erna Solberg. Men til hvilken pris? Hva har KrF påført seg selv i tospann med Frp langt til høyre? Hva har KrF og dets representanter måttet kjempe mot av retorikk og tydelige holdninger fra svært sentrale representanter for Frp? Vi vet hva ytre høyre står for. Vi kjenner deres mål.

Kjære politikerkollega som vipper mot venstresiden: KrF har sammenfallende verdier med sosialistene, dersom man ikke går for langt i denne retningen. Men hva blir prisen vi må betale på denne veien, med avhengighet av SV og et tradisjonelt sett meget bestemt Ap? Et parti med en styrke som ikke gir seg i første runde mot KrF med sine åtte representanter. Ideologien på denne siden er heller ikke til å kimse av for et parti med kristen-humanistiske verdier.

Et forhastet valg?

Det er store utfordringer uansett hvilken side man velger. Er da denne forpliktelsen viktig og riktig nå? Trenger KrF virkelig ikke mer tid på seg?

Sentrumsalternativet med sentrumsløsninger er kanskje den løsningen KrF bør jobbe for frem mot valget i 2021, og samtidig fortsette å være i konstruktiv opposisjon frem til da? Hvorfor haster det?

Lider KrF under at deler av partiet fortsatt opptrer som et trossamfunn og ikke helt klarer å skille teologi og politikk?

På tide

Jeg er likevel glad for debatten Hareide og lederskapet hans tar oss igjennom. Det er på tide med en bred diskusjon om hvordan KrF skal klare å overleve som et relevant parti.

KrFs utfordring ligger ikke nødvendigvis i valg av vennskap og forpliktelser.

Partiet lider kanskje under at det ikke klarer å kommunisere godt nok med et bredt lag av velgermassen?

At det er grupper i KrF som ikke klarer å la tapte saker ligge, saker nasjonen for lenge siden har gitt tydelige svar på?

At deler av partiet fortsatt opptrer som et trossamfunn og ikke helt klarer å skille teologi og politikk?

Evner KrF å ivareta «folkeparti-delen» i god nok grad?

Det er tid for spørsmål, og debatten må finne noen svar og konkludere. Jeg håper bare at vi ikke er i ferd med å konkludere for sterkt for tidlig, og jeg savner en tydeligere stemme for det tredje alternativet – sentrumsalternativet – i debatten.