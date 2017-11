En sen kveld denne uken publiserte Aftenposten en redaksjonell kommentar som har fått betydelig oppmerksomhet.

Mange finner det underlig at Aftenposten bruker sine ressurser på tøv.

Ifølge Andreas Slettholm skal nemlig undertegnede ha utalt seg både om Oslo rådhus’ bilordning og den sikkerhet rådhuset mener byrådene trenger. Begge deler er ukorrekt. Det er rimelig å rydde opp i Slettholms misforståelse og tabbe, men først litt bakgrunn.

Nisjeavis på Facebook

For en tid tilbake startet undertegnede, som et privat initiativ, Norges kanskje første nyhetsavis på Facebook. Ja til bilen i Oslo fikk en flying start og nærmer seg allerede 4000 abonnenter (medlemmer) og engasjementet har for lengst passert 50.000.

Privat

Avisen leverer egne nyheter, nyhetsartikler fra norsk presse og debatt. Leserne har også på eget initiativ begynt å bidra med fotografier fra virkelighet i det som skal bli den bilfrie hovedstad.

Opplagt stoff

Denne uken serverte Nettavisen en nyhetsartikkel om hvem som bruker kommunenes innleide Audi A8 med privatsjåfør. Dette var en opplagt nyhetsartikkel å servere videre hos Ja til bilen i Oslo.

Linken ble utstyrt med en tekst og det er denne teksten Andreas Slettholm finner avskyelig. Det er hans rett å mene dette, men det er også min rett å drøfte hans påstand nærmere.

Hva ble publisert?

Del en av teksten som fulgte med linken til Nettavisens sak var som følger:

«Inntil for et par måneder siden brukte Lan Berg nesten ikke luxusbil-tjenesten i det hele tatt. I september står hun derimot oppført med 15 luxusturer med privatsjåfør. I oktober økte dette til 37 luxusturer.»

Denne teksten var sterkt inspirert av Nettavisens egen formulering som var slik: «Inntil for et par måneder siden brukte Berg nesten ikke biltjenesten. I september står hun derimot oppført med 15 oppdrag. I oktober økte dette til 37 oppdrag.» Å bruke et begrep som avskyelig knyttet til disse ordene vil nok for noen føles som at Slettholm her overspiller sin rolle som dramaqueen.

Reklametekst

Facebookposten fortsatte med en beskrivelse av Audi A8, der teksten i all hovedsak var hentet fra Audis eget reklamemateriell:

«Audi A8 er den tyske produsentens flaggskip. Med 333 smidige hestekrefter og en utstyrspakke som kler milliardærer og statsledere signaliserer den rikdom, makt og suksess.»

Det er bare å pugge følgende og begi seg inn i bildrømmens verden: AUDI A8 3,0 TFSI Q TIP Ifølge Møller Bil kan alle, ikke bare Lan Berg, leie en slik vidundermaskin. Jeg fikk følgende tilbud: 15.694 kroner pr. måned (uten sjåfør). Audi A8 handler om kunsten å ligge først i en vakker visuell form, skal vi tro den tyske bilprodusenten:

«Ta plass i nye Audi A8. Et sted hvor overdådige romslighet er blandet med en utsøkt atmosfære, og hvor innovativ teknologi underholder og gleder. Utvalgte materialer gir en deg en følelse av eksklusivitet og kvalitet til fingerspissene. Førsteklasses utførelse, som setter helt nye standarder», heter det i presentasjonen av flaggskipet.

Avskyelig? Kanskje heller en tekst som viser mesterlige evner i å overdrive.

Berit Roald/NTB scanpix

Faktatabbe igjen

Slettholm vier også en visitt til en blogg jeg skrev i mai 2016, og hevder at bakgrunnen var en byråd ikke ville bytte ut et skilt for motorsykkelparkering på Fridtjof Nansens plass. Dette er fullstendig ukorrekt.

Bloggens bakgrunn og hovedpoeng var en drøfting av hvordan et byråd besvarte en bystyrerepresentant skriftlig når representanten ønsket å ta opp et problem på vegne av bilistene i Oslo. Svaret ruver fortsatt som svært arrogant.

Falskt inntrykk

Slettholms angrep på en FB-post og en blogg fra i fjor er, slik jeg ser det, tuftet på feil fakta og sviktende grunnlag. Han skaper et etterlatt inntrykk som ikke har rot i virkeligheten. Men i en pågående julebordsesong blir heldigvis det meste fort glemt og når røyken har lagt seg står uansett økt kunnskap om Ja til bilen i Oslo igjen. Det fortjener en takk.

Les også: