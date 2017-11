Det kostet over én milliard kroner å lage første sesong av Netflix-serien The Crown. Den største utfordringen for norske produksjonsmiljøer er å henge med på den ekstreme utviklingen og kvalitetshevingen av medieproduksjoner internasjonalt. Tirsdag fikk vi bekreftelsen på at det er mulig for et lite miljø i et lite land å hevde seg i den ypperste verdenstoppen. Emmy til Mammon 2 er ikke bare en pris til NRK, det er en seier for hele det norske TV-dramamiljøet.

Vi kan ikke regne med å vinne Emmy hvert år, men det er på det nivået vi må være. Hvis ikke kommer norsk drama og kultur til å tape terreng. Fordi vi i verdens mest digitaliserte land har tilgang til verdienes beste innhold. Det er ingen som kommer til å velge norsk bare fordi det er norsk.

Selv om Mammon er den første norske serien som vinner Emmy i kategorien beste internasjonale drama, så er den ingen ensom svale. Norsk TV-drama har aldri hatt større popularitet og internasjonal oppmerksomhet. Serier som Vikingane, Frikjent, Nobel, Snøfall, Skam og Side om side viser hvilken innovasjonskraft, kvalitet og bredde det er i det norske dramamiljøet om dagen.

EMMY2007

Suksessen skyldes ikke flaks, men systematisk arbeid og uttalte ambisjoner. I 2004 startet en samlet bransje kampanjen EMMY2007, et arbeid for å heve kvaliteten på norsk TV-drama. I NRK har vi de siste årene sagt høyt at vi skal være en publisist og produsent i verdensklasse. Ambisjonen gjelder i høyeste grad også innenfor drama. For drama og fiksjon er utvilsomt en viktig del av vårt oppdrag om å dekke sosiale, demokratiske og kulturelle behov.

I år bruker vi 180 millioner kroner på norsk TV-drama. Neste år er tallet drøyt 300 millioner. Lite sammenlignet med Netflix og The Crown, men likevel et betydelig beløp som kommer hele den norske bransjen til gode – skuespillere, forfattere, produsenter og regissører.

Vi har satt noen tydelige mål for NRK Drama: • Øke tilbudet til publikum • Bidra til et styrket norsk dramamiljø i samarbeid med bransjen • Alle dramaproduksjoner skal velges ut fra beste idé

NRK Drama ble omorganisert fra en produksjonsavdeling til en produsentavdeling, i tråd med prinsippet om beste idé og beste kompetanse. Vi skal være en god partner for det eksterne miljøet og eksterne produksjoner.

Nye talenter

Jeg er sikker på at dette også er noe av forklaringen på at vi nå ser helt nye talenter vokse frem.

Julie Andem er i USA for å produsere den amerikanske versjonen av Skam, Vikingane er Jon Iver Helgaker og Jonas Torgersens første dramaprosjekt, og den unge serieskaperen Johan Fasting og Motlys står bak NRKs neste store serie Heimebane. Nye talenter og nye ideer får utvikle seg.

Gratulerer til Gjermund og Vegard Eriksen som er manusforfatter og produsent for Mammon, gratulerer til hele den norske bransjen. Det er mulig å lage norsk innhold som vinner frem i konkurranse med internasjonale milliardsatsinger.

Det er deilig å få følgende hilsen fra min danske kollega: Til lykke med Emmy – det er vildt flot!

