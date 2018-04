I Aftenposten 17. mars tegner Aftenposten et dystert bilde av tyskfagets status i norsk skole. Dette er et bilde som vi i Tyskforum – Norsk tysklærerforening – ikke kjenner oss igjen i.

Aftenposten skriver at tyskfaget sliter og at tysklæreren dør ut. Aftenposten og Tyskforum ønsker å promotere tysk som en viktig kompetanse, og det er usikkert om denne fremstillingen bidrar til dette.

Kildegrunnlaget er tynt. Journalisten henviser til tall fra Oslo kommune, og en enkel stemme under Tysklandskonferansen. Mange av påstandene er også gale.

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem og analyser fra Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæring viser en generell tilbakegang i antall elever som velger fremmedspråk på ungdomsskolen.

Kjenner oss ikke igjen

Det er flere grunner til at vi ikke kjenner oss igjen i Aftenpostens fremstilling. Forskning om elevenes motivasjon og tilfredshet med fremmedspråk viser at frafallskvoten i tysk er lavest blant fremmedspråkene. Det kan tolkes som en indikasjon på at de som velger tysk er mest fornøyde med undervisningen.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at tysklærerne tilhører gruppen med høyest grad av formell utdanning. Tysklærerne tar også i høy grad etter- og videreutdanning for å holde seg oppdatert.

Dagens tysklærere banker ikke lenger inn preposisjonsrekkene, men fokuserer på kommunikasjon og språkhandling i realistiske hverdagssituasjoner på lik linje med andre fremmedspråklærere, og helt i tråd med dagens forskningskunnskap om språkformidling.

Lav frafallskvote

Vi ønsker ikke å nedtone at høyt aldersgjennomsnitt blant lærere er en stor utfordring. Vi ønsker imidlertid å fremheve at både lav frafallskvote blant tyskelever og høy grad av formell utdanning blant tysklærere bør indikere høy undervisningskvalitet i dagens tyskklasser.

Vi stiller oss derfor spørrende til at Aftenposten drar frem de gamle stereotypiene om tyskfaget og tysklærere, og mener journalisten heller burde undersøke følgende problemstilling:

Hvor sentralt står tysklærerne og tysk som skolefag med tanke på Regjeringens Tysklandstrategi og Kunnskapsdepartementets tiltaksplan for satsing på Tyskland?