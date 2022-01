Min mann døde nylig. Jeg vil hylle sykehjemmet som tok vare på ham.

Kari Tollisen

Nå nettopp

Jeg vil rette en stor takk til alle ansatte på enhet 3 ved Manglerudhjemmet. Takk for den fantastiske jobben dere har gjort, og helt sikkert fremdeles gjør, skriver Kari Tollisen.

En varm hyllest til alle ansatte på enhet 3 på Manglerudhjemmet.

Det er så ofte man hører negative ting om sykehjem generelt. Jeg har derfor lyst til å skrive noe veldig hyggelig om enhet 3 på Manglerudhjemmet. Dette er en skjermet avdeling for mennesker som har fått demens.

Min mann var der de siste åtte månedene av sitt liv og døde ganske nylig. Han fikk et stell og en omsorg som var helt fantastisk.

Bygningen er helt forfallen. Stedet skal rives. Alle beboerne skal flytte til den nye demensbyen «Dronning Ingerids have» som er ferdig om ett år.

Men selv om bygget er gammelt, stygt og klart til å rives, er personalet der virkelig noe å skrive vakkert om.

De hadde en omsorg og pleie som gikk over all forventning. De var alltid så blide, alle som én! De tok seg tid til pasientene som trengte hjelp til alt. De visste ikke hva godt de skulle gjøre for min mann. Rett som det var, så jeg de ga ham en klem, tenk så deilig for ham! De viste også veldig omsorg for oss pårørende. Det var så godt. Takk for det også.

Man merket at stemningen var så god mellom alle de ansatte. Det gjør mye.

Jeg har lyst til å nevne Torill, som var primærkontakten for min mann. Jeg kan bare takke henne på nytt for alt hun gjorde for ham.

Det sier vel alt om henne da hun på en av sine fridager i høst laget fårikål til beboerne der til lunsj. Det er så fint for dem å kjenne litt matlukt, sa hun.

Jeg skal si de var glade.

Jeg avslutter med å si en stor takk til alle ansatte på enhet 3 ved Manglerudhjemmet. Takk for den fantastiske jobben dere har gjort, og helt sikkert fremdeles gjør.

