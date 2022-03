Norge styrer mot elbil-kaos

Stian Mathisen Head of Public Relations and Regulatory Affairs, ladeoperatøren Recharge

Vi må få opp tempoet i utbyggingen av nye ladestasjoner, skriver Stian Mathisen.

Vi trenger flere tusen nye ladestasjoner for å unngå kaos og feriekøer også på hverdagene.

Stadig flere elbiler betyr lengre køer ved ladestasjonene, særlig på store utfartsdager. 34 prosent av elbileiere mener dårlig dekning av hurtigladere er den største ulempen med å ha elbil (Elbilisten 2021).

Vi trenger flere tusen nye ladestasjoner for å unngå kaos og feriekøer også på hverdagene. Det kan vi få til, men byråkratiske flaskehalser skaper problemer. Heldigvis kan de løses uten å bruke en eneste skattekrone.

Kan doble tempoet

I ladeoperatøren Recharge har vi planer om 285 nye hurtigladere i år. Med en mer strømlinjeformet saksbehandling kunne tallet vært over 650.

Søknader om å bygge ladestasjoner må behandles av både kommuner, nettselskap og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Hos hver instans må vi vente i månedsvis, noen ganger år. Hos NVE må vi vente at det tar seks til åtte måneder før en saksbehandler i det hele tatt ser på saken!

Dette truer målet om at 100 prosent av nybilsalget skal være utslippsfritt innen 2025.

Et taktskifte er alt som skal til for å løse dette. Vi står klare til å bygge tusenvis av ladestasjoner uten bruk av offentlige midler. Og vi kan bygge raskt dersom rammevilkårene legges til rette.

Fire laderåd til regjeringen:

Den nye, nasjonale ladestrategien må identifisere de største flaskehalsene for utbygging av ladeinfrastruktur.

Det må på plass et hurtigløp for saksbehandling av nye ladestasjoner. Det er helt avgjørende for å få økt utbyggingstakten.

Hurtigutbygging i områder med byvekstavtaler med nullutslippsmål bør prioriteres.

Tilgangen på informasjon om kapasitet i kraftnettet må gjøres lettere for bransjeaktørene.

Gi oss grønt lys, så gir vi gass for at Norge skal nå elbilmålene. Vi kan sørge for at det dukker opp ladestasjoner i nord, sør, øst og vest uten at det koster en skattekrone.