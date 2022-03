Det kommer en dom, Putin!

Ljudmila Ulitskaja Russisk forfatter

Hva slags komfortabel bunker er det han sitter i, dette mennesket? skriver forfatter Ljudmila Ulitskaja om Russlands president Vladimir Putin.

Hvor befinner han seg, dette vanvittige mennesket?

Historien kan iblant by på fornøyelige rim til dem som liker og setter pris på slikt. Et slikt historisk rim viser seg når vi sammenligner begivenhetene i russisk historie i 1922 og 2022.

I 1922, etter revolusjonen, seilte det ut en del skip fra havnebyen Kronstadt. Ombord var det russiske vitenskapsfolk, politikere og forfattere som forlot det bolsjevikiske Russland. Det var landets kulturelite som var tvunget til å emigrere.

For dem som reiste, var det ikke det dårligste valget. For på dette tidspunktet hadde bolsjevikmakten allerede tilintetgjort en mengde mennesker fra adelsstanden, vitenskapsfolk og prester, kort sagt mennesker med utdannelse. Mennesker med utdannelse som ikke godtok det nye proletarstyret.

Denne begivenheten har senere i historien fått betegnelsen «filosofiens dampskip».

I dag, 100 år senere, kan vi iaktta noe lignende: I de senere år har ganske mange mennesker tilhørende den russiske kultureliten forlatt landet.

Men etter krigen mot Ukraina som begynte 24. februar, en krig makthaverne kaller «militær spesialoperasjon», har denne strømmen fått et ganske annet preg, og den er blitt sterkere.

Viser en utrolig medfølelse

Morgenen 11. mars dro jeg sammen med en journalistvenn som har bodd i Tyskland i mange år, til Hauptbahnhof, den sentrale busstasjonen i Berlin, for å ta imot flyktninger fra Ukraina.

Det var slett ikke slik som «filosofiens dampskip» fra Russland i 1922. Ut av bussene kom kvinner og barn, utmattet etter reisen. Ikke en eneste mann, ikke en eneste gamling: De gamle nekter som regel å forlate sine hjem og sine eiendeler, og mennene kjemper i krigen.

Alle forstår at kvinner og barn flykter fra krigen: Noen har fått huset sitt bombet, andre er lei av å sitte i tilfluktsrom.

En kvinne vi kom i snakk med, var fra Donetsk og hadde reist på besøk til foreldrene sine i Kherson. Der havnet hun midt i krigen. Hun satte seg på en buss og reiste langs en kronglete rute gjennom hele Øst-Europa og frem til Berlin.

Berlinerne viste en utrolig medfølelse for flyktningene: Før staten hadde foretatt seg noe for å organisere mottak av flyktningene, tok innbyggerne i Berlin og andre byer imot dem og innkvarterte dem i egne leiligheter og hus.

Frivillige står klare til å ta imot ukrainske flyktninger på Hauptbahnhof i Berlin.

Like uventet som krigen

Like ved busstasjonen er det nå opprettet et improvisert mottakspunkt. Frivillige sørger for mat og drikke og klær til dem som kommer.

Studenter som har tilbrakt hele natten på busstasjonen, får seg ikke til å gå sin vei når det er rådville og fortvilte mennesker der.

Apotekene i nærheten deler ut gratis medisiner, og kafeene serverer gratis mat. Det eneste staten har rukket, er å skaffe flyktningene gratis sim-kort som virker i hele Tyskland og i Ukraina. Studentene hjelper forvirrede mennesker med å installere den enkle teknologien.

Denne bølgen av flyktninger har vært like uventet som selve krigen, improvisert som den er av ledelsen i Kreml, og kamuflert under eufemismen «militær spesialoperasjon».

Tallet på russere drept i denne krigen er det ennå ingen som har oversikt over. Det er forskjellige tall – fra Russlands offisielle 498 mennesker til Ukrainas uoffisielle på omlag 12.000.

Retten er satt, mine herrer!

Hvor befinner han seg, dette vanvittige mennesket som har beordret russiske militære til å krysse grensen til Ukraina, utbombe og beskyte fredelige byer og jage tusenvis av mennesker ned i bomberommene?

Hva slags komfortabel bunker er det han sitter i, dette mennesket? Hva har han spist til middag, tro, hva har den berømte kokken hans tilberedt i kveld?

Hvor er familien hans, barna hans, som folket ikke vet noe om? Det er nemlig også en statshemmelighet …

Årene vil gå, og våre etterkommere skal få lese bøker der disse dagene er beskrevet, og det vil bli funnet svar på alle disse spørsmålene.

Men allerede i dag, før verden ennå er kommet til seg selv etter sjokket, kan vi si med overbevisning: Det vil komme en dom.

Hvilket navn den skal ha når den går inn i historien, vet vi ikke i dag – det blir ikke Nürnberg og ikke Haag – men denne dommen vil komme.

Om det blir mens forbryteren ennå lever, eller etter hans død, det vet vi heller ikke i dag.

Men retten er satt, mine herrer! Den er satt, og rettsprotokollene skrives allerede. Måtte det bli som dommedag kalles på russisk: en forferdelig dom!

Ljudmila Ulitskaja er bosatt i Moskva, men har reist ut av landet. Hun vender ikke tilbake så lenge Putin sitter ved makten. Teksten er oversatt fra russisk av Marit Bjerkeng.

