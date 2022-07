Gærninger på veien fortjener en smekk fra samfunnet

Terje Haugom Erfaren bilist

9 minutter siden

Sommerens bilferie på norske veier avslører mange selvutnevnte konger på veien, skriver Terje Haugom.

Vi anbefaler de hendige, små dashbordkameraene på det varmeste.

Debatt

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Sommerens bilferie på norske veier avslører mange selvutnevnte «konger på veien». For mange ser det ut til at blinklys er et fullstendig ukjent begrep. De skifter felt og svinger av i hytt og vær – uten å gi tegn i det hele tatt.

De fleste bilmerker er representert, men Tesla, BMW og Audi har spesielt mange hensynsløse råskinn bak rattet, og særdeles Audi. De tror de er konge på veien.

Setter liv i fare

Med dashbordkamera i frontruten har vi filmet mange hårreisende forbikjøringer og situasjoner som lett kunne endt med død og elendighet.

Men det skjer ting bak bilen også. Enkelte av kongene på veien synes selvsagt at de som holder fartsgrensen, er for snegler å regne. De presser på, og ser ut til å trives bra en halvmeter bak forankjørende. Alle andre er idioter på veien – bare ikke de selv. Deres egendefinerte rett til å komme først fram – uansett, koste hva det koste vil, står å lese i ansiktsuttrykket og fingeren i bakspeilet. Så freser de forbi, og traileren i motgående kjørefelt må bråbremse for å unngå å sende BMW-føreren i graven.

Bevismateriale til politet

Neste år skal vi skaffe oss kamera til bakruten også. Med video-opptak foran og bak har vi således nok av bevismateriale å vise Utrykningspolitiet (UP), dersom vi synes det er opplagt grunn til det. Og vi anbefaler de hendige, små kameraene med sugekopp på det varmeste. Gærninger på veien fortjener en smekk fra samfunnet for å sette andres liv og eiendom i fare!