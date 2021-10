Kort sagt, torsdag 28. oktober

Debattredaksjonen

7 minutter siden

Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.

Uvaksinert helsepersonell. Fengsler i Oslo. Her er dagens kortinnlegg!

Debatt

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Uvaksinert helsepersonell

Det har nylig vært utbrudd av koronasmitte på et sykehjem i Lyngdal. Smitten kom fra uvaksinerte ansatte. Flere kommuner har hatt dødsfall grunnet smitte fra uvaksinert personale i hjemmetjenesten. De som nå ikke er vaksinert, er vanskelige å nå med rasjonelle argumenter.

Pasienter i helsetjenesten må kunne forvente at alt som med rimelighet kan gjøres for å unngå smitte, blir gjort. Det skjer ikke. Statlige myndigheter skyver ansvaret over på kommunene og ber dem gjøre risikovurderinger og eventuelt omplassere uvaksinert personale.

Etter smittevernloven kan statlige myndigheter påby vaksinasjon. Det er på høy tid at denne muligheten blir tatt i bruk for å beskytte utsatte pasienter best mulig.

Uvaksinerte ansatte i sykehus, sykehjem eller hjemmetjenester bør ikke arbeide med eller nær pasienter. De som kan omplasseres til annet arbeid, bør selvsagt få mulighet for det. Hvis det ikke er mulig, bør de finne seg annet arbeid.

Vi bør ikke lenger akseptere at helsepersonell som ikke vil ta vaksine, arbeider med pasienter som har høy risiko for alvorlig sykdom eller død hvis de blir smittet.

Tore W Steen, bydelsoverlege, tidligere smittevernoverlege i Oslo

Mangelfulle vurderinger av nytt fengsel i Oslo

Justisdepartementet planlegger nytt fengsel i Oslo, og de får snart 23 tomter til vurdering. La oss da håpe de også ofrer de innsatte en tanke.

Tidligere har departementet lagt for liten vekt på å bygge etter en standard som bidrar til god rehabilitering av de innsatte. I så måte var både en renovering av gamle Botsen fengsel eller nybygg på Bredtvet underdimensjonert.

Veilederen for fengselsbygg anbefaler minimum 150 dekar tomteareal. Tidligere forslag om å bygge på Bredtvet la opp til å bygge på om lag en tredjedel av dette. Også Kriminalomsorgsdirektoratet mener et så lite areal er utilrådelig.

Juss-Buss møter mange som opplever isolasjon i fengsel, ofte som følge av bygningsmassen. Vi ser med bekymring på et ensidig fokus på parameter som reiseavstand og kostnad og den mangelfulle vurderingen av tilstrekkelig areal for en forsvarlig og rehabiliterende soning.

Vi mener at Justisdepartementet må legge ned en reell innsats for å finne egnede tomter til et godt og forsvarlig fengsel innenfor Oslos grenser.

Rolf Inge Salte, medarbeider, Juss-Buss