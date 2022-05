Nei, mindre kraftproduksjon gir ikke lavere strømpriser

Anniken Hauglie Viseadministrerende direktør, NHO

7 minutter siden

Norge må si et tydelig ja til mer samarbeid, mener viseadministrende direktør i NHO, Anniken Hauglie. Bildet er tatt under en pressekonferanse i 2021. I bakgrunnen: administrerende direktør i Virke, Ivar Horneland Kristensen.

Proteksjonisme vil gjøre både Norge og Europa mer usikkert i fremtiden.

«Flere vindkraftverk vil ikke gi oss lavere strømpriser. Bare rasering av urørt natur», mener styremedlem i Industriaksjonen og rådgiver i Motvind Norge, Hogne Hongset i Aftenposten. Kronikken er stilet direkte til Næringslivets hovedorganisasjons (NHO).

Vi mener Norge må si et tydelig ja til mer samarbeid – både her hjemme og med Europa og resten av verden. Utslippene skal ned, fornybar kraftproduksjon skal opp, og folk skal ha en jobb å gå til. Vår inngang må bygge på solidaritet med kommende generasjoner og våre europeiske naboer. Her svikter dessverre Hongset.

Norge står ved et veiskille, slik vi gjorde ved starten av vannkraftutbyggingen og innledningen av olje- og gassproduksjonen. Hongset vil «ut av EUs energiunion», altså kutte strømsamarbeidet med Europa, vårt eget kontinent og vårt viktigste marked.

Det vil gjøre oss mer sårbare, både for kraftunderskudd og for fremtidig sikkerhet.

Krevende energisituasjon

Hele Europa opplever nå en svært krevende energisituasjon som følge av krigen i Ukraina. Skulle Norge si opp store deler av energisamarbeidet med Europa, ville det være usolidarisk mot våre allierte. Det vil også, med rette, skape reaksjoner hos våre viktigste handelspartnere. Mindre handel med Europa vil være en trussel mot mange av de industriarbeidsplassene som Industriaksjonen og Hongset jobber for.

Statnetts kraftmarkedsanalyser fra desember 2021 er den ferskeste analysen vi har å forholde oss til. Den anslår at Norges kraftoverskudd kan være borte allerede i 2026, med mulig nasjonalt kraftunderskudd i årene etter. Og det gjelder et normalår, ikke et tørrår som i år. Dette skaper bekymring i industrien, også fordi den fornybare utviklingstakten går mye raskere i landene rundt oss.

Potensialet for ny kraft er størst fra havvind. Her kan Norge mer enn doble vår årlige kraftproduksjon, men de første utbyggingene vil tidligst være klare rundt 2030.

I mellomtiden må vi gjøre det vi kan for å øke kraftproduksjonen fra vindkraft på land med minst mulig naturinngrep der hvor det er lokal tilslutning. Vi må også øke produksjonen fra solenergi og bygningsintegrerte løsninger, fra opprusting og utvidelse av vannkraftverk, og fra energieffektivisering.

En tryggere fremtid

Hongset påstår at flere vindkraftverk ikke vil gi lavere strømpris. Vindkraften alene reduserte fjorårets strømregning med mellom 2000 og 4500 kroner for husholdningene, ifølge en analyse fra Thelma Consulting på vegne av Norsk vindkraftforening (Norwea).

Han anerkjenner heller ikke at fornybarnæringen gjennom både statlig eierskap og skatt, bidrar til store inntekter til fellesskapet. Inntekter som igjen gjør det mulig bygge velferden, gi strømstøtte og redusere nettleien.

Proteksjonismen som Hongset sverger til, vil gjøre både Norge og Europa mer usikkert i fremtiden. Økt fornybar kraftproduksjon og mer samarbeid skaper arbeidsplasser, styrker næringslivet og gir en tryggere fremtid for våre barn og barnebarn.