Dekk til speilene dine og tvihold på julen

Hanne Sigbjørnsen Tegnehanne

Nå nettopp

Slik forbereder du deg på en mørketid kombinert med omikrontiltak.

Debatt

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Vi går inn i de mørkeste og kaldeste månedene med ny koronavariant. Med den følger restriksjoner, og det kommer til å bli tungt for mange av oss.

Nå, mens bjelleklangen og høytidsånden holder endorfinnivået vårt kunstig høyt oppe, er det viktigere enn noen gang å forberede seg på den mørke tiden.

1. Rasjoner de gode opplevelsene

Hvis du oppdager noe som gir deg glede i desember, spar på det til en tung dag i februar. Det vil komme en dag hvor huden din ser ut som et satellittbilde av en ørken og du i tillegg daglig sklir på speilblank is. Da trenger du det mer enn nå.

2. Dekk til speilene i hjemmet ditt

Man kan leve lenge på en livsløgn. Hvis du bare forteller deg selv at du har det bra, så vil du til slutt tro på det. Dette er imidlertid vanskelig om du konstant blir konfrontert med fjeset ditt, som forteller en helt annen historie.

3. Finn noen å hate

Jeg vet ikke med deg, men jeg blir et dårligere menneske av ikke å ha det bra mentalt. Et par netter med dårlig søvn og litt dårlig vær er nok til å ville se verden brenne. Internett er fullt av mennesker – velg deg ut ett, så du kan rette hatet bort fra deg selv og over på noen andre.

4. Tvihold på julen

Julen gir en varm, god følelse hos de fleste av oss. Det samme gjør våren. Den tidsmessige ødemarken som ligger mellom disse to årstidene, derimot...

En gang uti januar, når snøen er på sitt gråeste og gradestokken på sitt blåeste, vil alle naboene dine plutselig ta ned alle julelysene. Da må du være forberedt.

Lykke til.

