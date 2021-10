Hvis ikke overlevende etter terror får hjelp, hvem får da hjelp?

Miriam Einangshaug Utøya-overlevende

Som 16-åring overlevde Miriam Einangshaug terrorangrepet på Utøya. Da hun kom hjem til Frosta kommune i Trøndelag, følte hun seg helt alene.

Jeg skulle ønske mitt møte med kommunen etter 22. juli var unikt.

Jeg var 16 år da jeg overlevde terrorangrepet på Utøya. I over en time var jeg i livsfare og hørte vennene mine bli drept rundt meg. Da jeg kom hjem, trengte jeg hjelp. I Frosta kommune fikk jeg ikke den hjelpen.

År etter år har undersøkelser vist et stort behov for psykososial oppfølging blant oss som overlevde terroren på Utøya. År etter år har de samme undersøkelsene vist at svært mange ikke får den hjelpen de trenger, eller har krav på.

Aftenpostens avsløringer i sommer viser at mange kommuner ikke kan dokumentere hva pengene de ble tildelt av staten for å hjelpe oss, ble brukt til. Hvis ikke overlevende etter terror får hjelp, hvem får da hjelp?

Mangelfull hjelp

I Norge var det kommunene som fikk ansvaret for å følge opp de berørte etter terrorangrepene. Sentrale føringer i de faglige anbefalingene alle norske kommuner fikk fra Helsedirektoratet, var å drive proaktiv oppfølging og tildele en kontaktperson til de berørte.

Bakgrunnen for denne anbefalingen var tidligere forskning. Forskningen viste at berørte etter terrorangrep og andre store katastrofer ofte kan vegre seg for å søke hjelp.

Allerede i september 2011 kunne NRK avsløre at mange ikke fikk den hjelpen de trengte etter terroren. Med årene har flere historier, men ikke minst forskning, understreket hvor mangelfull hjelpen mange av de berørte fikk, var.

Resultatene fra intervjuer med de overlevende etter terrorangrepet på Utøya viser at hjelpen forsvant for raskt. Den var også preget av manglende proaktivitet.

Et paradoks

Tidligere i år kom en nedslående studie fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS). Den viste at én av tre Utøya-overlevende fortsatt manglet tilgang til nødvendig helsehjelp.

I 2011 og 2012 ble det gjort kartlegginger av kommunenes oppfølging av de berørte etter terrorangrepene. Kartleggingene ble gjort for å undersøke hvorvidt sentrale helsemyndigheter burde styrke tiltakene inn mot kommune.

I disse var det opp til kommunene å vurdere egne evner til oppfølging. De fleste kommunene vurderte sin egen kompetanse og kapasitet til oppfølging som tilfredsstillende.

Dette skaper et klasseskille basert på hvor du bor.

Det er et paradoks og en metodisk utfordring at kommunenes tilbakemeldinger til helsemyndighetene ikke reflekteres i forskning gjort på de berørte.

Smuldres i biter

Oppfølgingen av de berørte etter 22. juli er et eksempel på hvordan store ambisjoner nasjonalt smuldres i biter når det havner på lokalt nivå. Når kommunene får ansvaret, forsvinner mye av kvalitetssikringen.

Den psykososiale kriseberedskapen er for dårlig integrert i den generelle beredskapen. Eksempelvis holdes det ofte beredskapsøvelser uten at temaet psykososial omsorg i det hele tatt er reist.

Både Stian Kogler og Miriam Einangshaug overlevde Utøya. Men de har helt ulike opplevelser.

Erfaringene fra 22. juli viser at det ikke var størrelsen på kommunen, men forståelsen av viktigheten av oppfølging som var avgjørende.

Selv i større kommuner med flere ressurser til å hjelpe er det ofte ingen person eller avdeling som kun har ansvar for sikkerhets- eller beredskapsarbeid. Noe som innebærer at oppgaven med beredskapsarbeid er tillagt mennesker med andre funksjoner.

Erfaringen fra små kommuner er at det er vanskelig å ivareta alle krav om beredskap på egen hånd fordi tilgangen på ressurser og kompetanse er begrenset.

Store konsekvenser

Konsekvensene av at hjelpeapparatet ikke fungerer, var det voksne og barn med terrortraumer som måtte bære. Den samfunnsøkonomiske kostnaden av ikke å ta den manglende psykososiale beredskapen på alvor er stor.

Sykefravær, trygd og forsinket utdanning koster samfunnet mye penger. Den menneskelige kostnaden er det umulig å sette en prislapp på.

Jeg skulle ønske mitt møte med Frosta kommune etter 22. juli var unikt. Utøya-overlevende Stian Kogler fikk en helt annen oppfølging enn meg. Dette burde være regelen heller enn unntaket.

Dessverre viser forskningen noe annet.

Vi vil møte nye kriser. Mennesker vil bli skadet og oppleve store tap. Disse menneskene vil trenge hjelp, også utover den akutte fasen.

Erfaringene fra 22. juli viser at det eksisterer en stor forskjell mellom kommuners kapasitet til å hjelpe sine innbyggere etter kriser. Dette skaper et klasseskille basert på hvor du bor.

Mange av de berørte etter 22. juli betaler i dag en høy pris for den manglende oppfølgingen etter terrorangrepene. Ti år etter terrorangrepene på Utøya og i regjeringskvartalet bør derfor norske myndigheter granske den hjelpen de pårørende etter 22. juli fikk. Vi må sikre at vi får en systemendring i måten vi organiserer beredskapen på.