Romantisk markedsverdi finnes, og forskjellene er store

Marius Stavang Psykolog

11. nov. 2021 21:00 Sist oppdatert nå nettopp

Det er en grunn til at Leonardo DiCaprio finner sin nye kjæreste på catwalken til Victoria’s Secret og ikke hos en dyrevernsorganisasjon, skriver psykolog Marius Stavang.

At vi har ulik markedsverdi i sex og kjærlighet, er sannsynligvis en side av naturens brutalitet.

Den siste tiden har det herjet en diskusjon om hvorvidt menn og kvinner varierer i «markedsverdi» på datingmarkedet. På Dagsnytt 18 uttalte redaktør Nina Strand at «markedstankegangen som metafor er utdatert for menneskelige relasjoner». Dessverre peker undersøkelser av datingmarkedet i stikk motsatt retning.

Tinders Gini-koeffisient

Støtte for at vi varierer i markedsverdi kommer fra å undersøke forskjeller i hvor mange «likes» single får ved nettdating. For å regne på dette har man tatt i bruk «Gini-koeffisienten». Gini uttrykkes som et tall fra 0 til 1 og brukes vanligvis til å si noe om lands økonomiske forskjeller. Jo nærmere 1, dess større er forskjellene. På datingapper tilsvarer 0 at alle likes likt, mens 1 betyr at ingen likes, utenom én svært heldig person.

Internasjonale utregninger viser at kvinners Gini-koeffisient er på ca. 0,32. Dette ligner et vestlig land hvor noen er rike, de fleste er middelklasse, og noen er fattige. For menn er Gini-koeffisienten på 0,54, som tilsvarer de økonomiske ulikhetene hos verdens fattigste land. Oversatt til Tinder betyr dette at noen få menn får nesten alle «swipes», mens flesteparten får få.

Monogamiet redder oss

La oss gjøre det mer konkret. De fleste menn rapporterer å ha hatt syv sexpartnere, mens noen rapporterer å aldri ha hatt samleie. Hva skjer hvis vi går fra Ola Normann til stedet i verden hvor vi kanskje finner dem med høyest seksuell markedsverdi?

I Hollywood er det eksempler på menn som rapporterer å ha hatt over 10.000 sexpartnere! Om dette er reelt eller representerer en ny rekord av mannlig skryt, vet ikke jeg, men det illustrerer at mennesker har veldig forskjellig seksuell markedsverdi.

Heldigvis redder monogamiet oss fra at noen få på toppen får romantisk monopol. Norske kvinner gifter seg heller med Ola enn å være én av 1000 for George Clooney, og George har dessuten også lyst til å gifte seg.

Smertefull avvisning og bortkastet tid

Når mennesker matches én og én, følger markedsverdien typisk et «glidelåsmønster». De fleste finner en partner som man er på linje med, litt over eller litt under egen markedsverdi. Lik en glidelås som trekkes oppover.

Å justere egen markedsverdi er viktig for både menn og kvinner. Studier viser at begge kjønn typisk ser etter partnere 20 prosent over eget attraksjonsnivå. Dette kan lede til smertefull avvisning og bortkastet tid på å jakte noen som er utenfor rekkevidde.

Det er nok kronglete for både menn og kvinner å justere egen markedsverdi. Menn har en tendens til å overvurdere hvor romantisk interessert kvinner er i dem. Etter å ha gått på trynet nok ganger, lærer han seg at det han trodde var heftig flørting, sannsynligvis var høflighet. Han justerer da sine forventninger til hvem han kan få.

Villedende signaler

Kvinner overvurderer nok til å begynne med hvor interessert mange menn er i et forhold. Og det er ikke rart, for menn sender ut villedende signaler om at hun kan få ham som kjæreste selv om han egentlig er interessert i uforpliktet sex. Etter hvert skjønner hun at han kjekkeste på Tinder ikke kommer til å forplikte seg, og da justerer også hun sine forventninger.

Å justere sin markedsverdi handler ikke om å file på forventninger om å bli møtt med vennlighet, respekt og trygghet. Det handler trolig om å justere forventninger til attraksjon, som nok er den egenskapen det er størst konkurranse om på datingmarkedet. Dette støttes av at sveiping innen nettdating i hovedsak bestemmes av utseende og fotogenitet. Det er på attraksjon vi stiller med ulik markedsverdi.

Det er en grunn til at Leonardo DiCaprio finner sin nye kjæreste på catwalken til Victoria’s Secret og ikke hos en dyrevernsorganisasjon. Han bruker ikke sin markedsverdi til å finne «snill», han bruker den til å finne «sexy».

At vi har ulik markedsverdi i sex og kjærlighet, er sannsynligvis en side av naturens brutalitet. Trolig er det en av de største og mest urettferdige forskjellene som finnes, og som dessverre er vanskeligst å bekjempe.