Kan vi få en logisk forklaring på hvorfor skirenn fortsatt skal avlyses?

Dag Helland-Hansen Leder, Langrennskomiteen i Akershus skikrets

Espen Utaker Leder, Langrennskomiteen i Oslo skikrets

13 minutter siden

Dette handler ikke om «bare et skirenn», men om selve motivasjonen som drar de unge ut i skogen hver dag, skriver innleggsforfatterne. Arkivfoto fra et barneskirenn i Oslo. Foto: Stein J. Bjørge

Vi er i ferd med å ta drømmen fra ungdommene våre.

Tog, trikker og biler fylles opp av ivrige skifolk på vei til nær- og fjerntliggende utfartssteder for å gå på ski i Marka. Samtidig nektes skiungdommen å kunne gå skirenn i folketomme løyper som er holdt av for konkurranser.

Halvveis i skisesongen har ennå ikke barn og unge i Oslo- og Akershus Skikrets fått lov til å gå skikonkurranser, til tross for at det ikke finnes noen logiske argumenter for å avlyse skirenn.

Det er svært strenge krav til å arrangere skirenn, og løypene er lukket for andre enn arrangørstaben og utøverne. Utdeling av startnummer og premie er selvbetjening. Arrangører over hele landet har etterhvert fått lang erfaring i å utvikle svært gode smittevernplaner, som kun har høstet lovord fra ansvarlige smittevernoverleger som arrangører jobber tett med.

Svært liten risiko for smitte

I og med at et skiarrangement også foregår ute, mener ekspertene at det er svært liten risiko for at noen blir smittet. Vi kjenner ikke til ett smittetilfelle påført i skisporet så langt i sesongen, til tross for at mange renn er arrangert andre steder i landet.

Skimiljøet har lojalt fulgt retningslinjer og lovpåbud for trening og konkurranse for å hindre nye smittetopper. Nå når smitten flater ut og myndighetene kommer med liten oppmykning for aktiviteter, så regnet vi med at det ville være mulig å arrangere «koronakontrollerte» renn.

Dag Helland-Hansen, leder for Langrennskomiteen i Akershus skikrets og Espen Utaker, leder for Langrennskomiteen i Oslo skikrets. Foto: Lars Taraldsen/privat

Men beskjeden er klar: Alle skirenn skal utsettes eller avlyses uavhengig av om aktiviteten bidrar til økt smittetrykk eller ikke.

Folkeansamlingene finner sted på helt andre arenaer enn på skirenn.

Evig tro til snøen smelter?

Å opprettholde dugnadsviljen når en ikke lenger ser fornuften bak tiltakene, er en utmattelsesøvelse. Vi er i ferd med å ta drømmen fra ungdommene våre.

Dette handler ikke om «bare et skirenn», men om selve motivasjonen som drar de unge ut i skogen hver dag, for å trene mot hårete mål de har satt seg. Timeglasset er i ferd med å renne ut. Risikoen for at vi fører unge ut i enda mer frustrasjon og passivitet, øker.

Vi svikter vårt samfunnsansvar overfor de unge ved å nekte dem konkurranser så lenge det ikke finnes logiske og gode argumenter for å forby skirenn. Som Aftenpostens kommentator Daniel Røed-Johansen skriver, er det et tankekors at det er så lett å stenge ned, men vanskelig å åpne igjen.

