Harry Potter-bøkene er en helt naturlig del av boksamlingen

Veronicha Angell Bergli Forbundsleder, Bibliotekarforbundet

Det er viktig at Harry Potter-universet får fortsette å glede bibliotekbrukere i alle aldre, uavhengig av hva forfatteren J.K. Rowling måtte si og mene, skriver Veronicha Angell Bergli. Foto: Phil Noble/Reuters/NTB

Bibliotekarer har ytringsfrihet i jobben sin. Men de kan ikke selv kan velge hva de skal formidle på bakgrunn av personlige overbevisninger.

Debatten har rast etter Aftenpostens sak om at enkelte norske bibliotekarer er skeptiske til å videreføre «Harry Potter Book Night». Dette er et arrangement som mange norske biblioteker huser hvert år i februar. Bakgrunnen er J. K. Rowlings omdiskuterte uttalelser om transpersoner og biologi.

Som den fremste fagforeningen for bibliotekarer vil vi understreke at bibliotekarer er i sin fulle rett til å mene at J.K. Rowling har gått over streken i den aktuelle debatten. Bibliotekarer har ytringsfrihet i jobben sin. Det er forståelig at mange bibliotekarer ønsker å være lydhøre i debatter som kan ramme sårbare grupper.

Biblioteksjefen er ansvarlig

Men som bibliotekar kan man ikke selv kan velge hva man skal formidle på bakgrunn av personlige overbevisninger, dersom biblioteket har bestemt noe annet. Det er biblioteksjefen som er ansvarlig for alle arrangementer i biblioteket. Å formidle en forfatters verk betyr heller ikke at biblioteket eller de ansatte stiller seg bak opphavspersonens meninger.

J.K. Rowling er forfatter av bøkene om Harry Potter. Mange er kritiske til hennes uttalelser om transpersoner og biologi. Foto: Neil Hall/Reuters/NTB

Materiale eller arrangementer på biblioteket vil ofte kunne bli oppfattet som kontroversielt. Hvorvidt disse tilbudene kan være støtende eller ikke, skal ikke avgjøre om en bok eller et arrangement skal presenteres for publikum.

Bibliotekarer skal heller aldri forskjellsbehandle på grunnlag av innhold, sjanger eller medium. Heller ikke ut fra selvsensur, hverken ved innkjøp, utvalg, kassering eller formidling, ifølge yrkesetiske retningslinjer for bibliotekansatte.

Derimot er det helt naturlig at hver enkelt bibliotekar selv bestemmer hva de ønsker å promotere på eget initiativ, så lenge det er kvaliteten og aktualiteten som er de gjeldende kriteriene.

Men dette innebærer også at man bør skille verket fra kunstneren, som tidligere kulturminister Trine Skei Grande påpekte i sitt innlegg i den aktuelle debatten.

Skal fortsette å glede nye lesere

Vi som jobber i biblioteket, må med andre ord skille mellom personlig overbevisning og profesjonell yrkesutøvelse. Harry Potter-bøkene bør være en helt naturlig del av boksamlingen.

Enkelte synes å tro at noen bibliotekarer tar til orde for å hive Harry Potter ut av biblioteket. Slik er det heldigvis ikke. Spørsmålet er hvorvidt man skal prioritere å formidle Harry Potter-bøkene i form av et eget arrangement, i en bokutstilling eller i annen formidlingssituasjon – og på hvilket grunnlag.

Det er ikke nødvendigvis gitt at bibliotekene skal lage Harry Potter-arrangementer over 13 år etter at den siste boken i serien kom ut.

Men det er viktig at Harry Potter-universet får fortsette å glede bibliotekbrukere i alle aldre, uavhengig av hva forfatteren J.K. Rowling måtte si og mene.