Tenk deg at du har fått en ny kjæreste, og det er Brad Pitt. Slik er det å få baby.

Du er så betatt at du ikke klarer å tenke på noe annet.

Før jeg ble mor selv, så lurte jeg mye på hvordan det ville bli å ha en liten baby. Spesielt siden den selvutslettende humoren folk ofte bruker for å beskrive det, får det til å virke som et sant helvete som ingen burde gå inn i frivillig.

Jeg vil derfor prøve å beskrive det for deg, som om du ikke har noen referanse til hva det vil si å ta vare på en baby.

Okei, tenk deg at du har fått en ny kjæreste, og det er Brad Pitt. (Brad Pitt går aldri ut på dato som referanse for Kjekk Mann. Foretrekker du kvinner, kan du se for deg Jennifer Aniston.) Og du er så betatt at du ikke klarer å tenke på noe annet.

Men Brad Pitt trenger din hjelp til absolutt alt. Han klarer ikke hverken spise, flytte seg, sovne eller i det hele tatt overleve uten deg.

Han klarer ikke en gang regulere egne følelser.



Og livet ditt blir snudd opp ned, men alt du kan tenke på er hvor heldig du er som har klart å kapre akkurat ham.

For når Brad Pitt smiler, så blir du så glad at det føles som at du har sovet ti timer, vært på spa, spist syv retter og drukket to glass vin.

Selv om du ikke har gjort noen av de tingene på mange måneder.

