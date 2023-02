Navneskikker som holder mål

18.02.2023 01:00

Kort sagt, lørdag 18. februar.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her

Eksport er avgjørende

Et intervju med E24 kan gi et inntrykk av at NHO mener at eksport ikke er viktig. Det må korrigeres.

Norges velstand er tuftet på handel. Eksport og import muliggjør arbeidsdeling, spesialisering og stordrift. Daglig deltar norske eksportører i et VM om å være best og billigst. Det presser dem til å tenke nytt, jobbe smartere og vri produksjonen dit mulighetene er.

Selv om de fleste norske bedrifter opererer lokalt eller nasjonalt, har mange tatt markedsandeler ute basert på sine fortrinn og sin kompetanse. Eksport gir dessuten inntekter til import av varer og tjenester som vi ikke kan produsere selv.

Over tid må et land ha balanse i utenriksøkonomien. Det er også ett av målene NHO har lagt til grunn i vårt veikart for fremtidens næringsliv. Fremover vil gassinntektene avta og fondsinntektene variere. Derfor er det også rasjonelt å identifisere og utvikle nye områder for eksportrettet verdiskaping.

NHO støtter målrettede satsinger for å få frem lønnsomme eksportinitiativer. Vi jobber tett med våre medlemsbedrifter om å realisere deres ambisjoner og gi positive bidrag til det norske samfunnet. Vi deltar blant annet i Nasjonalt eksportråd, som regjeringen har satt ned for å sikre at det norske laget jobber systematisk, koordinert og bedriftsrettet med eksport.

Øystein Dørum, sjeføkonom, NHO