Dekningen av Tyrkia og Hellas er ensidig og skjev

Fazli Corman Tyrkias ambassadør til Norge

Nå nettopp

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan kom med flere advarsler til Hellas under en festival i byen Samsun i forrige uke.

Erdogans uttalelser var bare en reaksjon på dobbeltheten til den greske statsministeren.

Debatt

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

En artikkel publisert i Aftenposten 16. september om de tyrkisk-greske spørsmålene er et lærebokeksempel på uhyggelig rapporteringsskjevhet. Fakta ignoreres, og dekningen er ensidig og skjev.

President Recep Tayyip Erdogans uttalelser var bare en reaksjon på dobbeltheten til den greske statsministeren. Han talte i den amerikanske kongressen mot Tyrkia mens det var en pågående dialog mellom de to lederne i Hellas og Tyrkia.

President Erdogans ord om at «han ikke lenger anerkjenner Mitsotakis» betyr at han er frustrert over statsministerens dobbelttale, og at han ikke vil bruke tid og energi på dialog med ham ettersom han ser ut til å være på kollisjonskurs med Tyrkia.

Artikkelen nevner greske øyer i Egeerhavet som «ferieparadis» og definerer Hellas som «Europas mest populære turistmål».

Journalisten, som bor i Istanbul, burde vite at den tyrkiske kysten også er et ferieparadis og faktisk et veldig populært turistmål. Fortellingen hennes tilslører dette faktum og forsøker å vekke sympati for den greske siden.

Ordlyden om «å okkupere disse øyene» gikk kanskje tapt i oversettelsen, da det opprinnelige begrepet «işgal» på tyrkisk også betyr militarisering. Det er ikke «Tyrkias krav» at Hellas ikke skal militarisere disse øyene, men en traktatforpliktelse grunnet fredsavtaler i Lausanne i 1923 og Paris i 1947. Demilitarisert status var betingelsen for overføring av suverenitet av disse øyene til Hellas.

Artikkelen viser også til «varselskudd» avfyrt av den greske kystvakten mot et skip. Mens journalisten lokaliserer det sivile skipet som «ikke langt fra den greske øya Lesbos», var det faktisk i internasjonalt farvann. Journalisten har nok også gått glipp av nyhetene og bildene som er bredt sirkulert i den tyrkiske pressen. De viser kulehull i skipets kapteinsbro. «Varselskudd» rettet mot kapteinsbroen?

Tyrkiske valg neste år ble nevnt, men bare to måneder etter tyrkiske valg vil Hellas også ha stortingsvalg. Det er ikke nevnt. Hvis det tyrkiske valget var relevant, hvorfor ikke det greske?

Den greske utenriksministerens brev til Nato, EU og FN er rapportert, men den tyrkiske utenriksministeren Mevlüt Çavusoglu sendte også et formelt brev til FN for å redegjøre for den offisielle stillingen til Tyrkia og dens juridiske begrunnelse i detalj. Hvorfor er bare greske brev nevnt?

Punktene ovenfor (og noen andre som ikke er nevnt her) var lett tilgjengelige for en nøytral reporter, men en iboende skjevhet jobbet seg inn. En journalists plikt er å dekke hver side av historien for bedre å informere offentligheten. Ellers ville den offentlige mening bli villedet.

Dette er artikkelen ambassadøren svarer på:

Les også Tyrkia truer med å angripe et annet Nato-land