Nav gir digitalisering et dårlig rykte

Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.

Debatt

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Samtidig som Nav digitaliserer sine tjenester og blir mer tilgjengelig på internett, opplever mange brukere stengte dører på sitt lokale Nav-kontor. Folk som trenger akutthjelp med mat og bolig, sliter med å nå frem til Nav.

Ifølge en ny undersøkelse arrow-outward-link fra Helsetilsynet hadde 49 av de 70 undersøkte Nav-kontorene åpent og betjent publikumsmottak i seks timer eller mindre pr. uke. 11 av de 70 hadde helt stengt.

Dette rammer de aller svakeste: De som ikke har smarttelefon, eller vet hvordan bank-id fungerer, eller hvordan man navigerer i en nettleser, risikerer å bli ekskludert fra trygdeytelser. Over 600.000 nordmenn er ikke-digitale i den forstand at de ikke bruker internett, smarttelefon, PC eller nettbrett.

Det er bra at Nav øker sin tilgjengelighet for dem som er digitalt kompetente. Men for dem som av ulike grunner ikke kan bruke digitale løsninger, er tilgjengeligheten blitt dårligere. Nav gir her digitaliseringen et dårlig rykte.

Som leder for Abelia, som representerer landets ledende IKT-bedrifter, er jeg blant de største tilhengerne av digitalisering i offentlig sektor. På sitt beste bidrar digitalisering i offentlig sektor til store fremskritt både for brukerne og for samfunnet. Men den må ikke være hodeløs og hjerteløs.

Nav bør være best i klassen på digitalisering, men uten å kompromisse på tilgjengelighet for brukerne på kontor og på telefonen. Åpningstidene på Nav-kontorene er nødt til å tilpasses brukere som ikke har mulighet til å benytte telefon eller digitale løsninger.

Øystein Eriksen Søreide, administrerende direktør i Abelia