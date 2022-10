Nasjonalmuseet mangler stoler!

Ingeborg Senneset Journalist

Det er tydelig at Nasjonalmuseet forventer besøk av flere eldre mennesker, i og med at det har en hyggelig spesialpris for pensjonister. Det var derfor med store forhåpninger at vi besøkte museet for første gang. Dessverre ble besøket adskillig kortere enn planlagt. Fordi det er noe viktig som mangler!

I de to etasjene vi besøkte, fant vi ikke en eneste stol, sofa eller krakk som vi kunne sette oss ned og hvile på. Det er nok dessverre flere eldre som er dårlige til bens, og det burde tas hensyn til.

På det gamle Nasjonalgalleriet var det flere sofaer hvor man kunne sitte og hvile og nyte bildene. Dette må det nye Nasjonalmuseet også sørge for kommer på plass.

Da kan vi glede oss til neste besøk.

Knut E. Øvregaard, pensjonist