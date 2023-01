Ekstremlandet Norge

23.01.2023 02:00

I disse dager kommer meldinger om at den britiske regjeringen nekter å godta en ny lov om endring av juridisk kjønn som er vedtatt i Skottland. Følgene for den skotske uavhengighetskampen kan man tenke seg.

Ikke mange er klar over at den norske loven om endring av juridisk kjønn fra 2016 er langt mer ytterliggående enn den som er vedtatt i Skottland. Etter denne må personer under 18 år ha levd som det ønskede kjønn i minst seks måneder, de over 18 kan nøye seg med tre måneder. Du må ha fylt 16 år for å søke. I Storbritannia er grensen 18 år, pluss en rekke andre vilkår. Men i Norge kan alle over seks år søke, de under 16 må ha én av foreldrene og statsforvalteren i ryggen. Det er ikke krav om noen refleksjonsperiode eller andre vilkår.

Både Sverige og Danmark har aldersgrense 18 år og bestemmelser om ventetid. Norge er nok Europas mest liberale land når det gjelder å endre juridisk kjønn.

En jente eller gutt som har skiftet juridisk kjønn, vil som regel ha kontakt med miljøer som hevder at «kjønnsbekreftende» behandling er en rettighet. Dermed er det duket for krav om hormonbehandling og eventuelt kirurgiske inngrep.

Anne Robberstad, Oslo