Skipsfarten har få kvinner. Det sinker den grønne omstillingen.

Sektoren jobber med ulike tiltak, og Regjeringens maritime likestillingsstrategi er på trappene. Det er utmerket, men jeg savner full gass, skriver Ivonne Auerbach.

Bare 11 prosent av dem som jobber på sjøen, er kvinner. Bransjen går glipp av utallige gode hoder.

15.06.2023 21:00

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her

I hele min karriere har jeg jobbet innen shipping eller vært tilknyttet sektoren. Jeg elsker å kombinere shippingfaget og teknologi i en viktig næring. Men denne bransjen er skapt av menn og var lenge forbeholdt menn.

Jeg har møtt skepsis og mangel på respekt fra kunder og kolleger og har måttet bevise at jeg kan jobben min. På jobbintervjuer er jeg blitt spurt om jeg er klar over hva jeg begir meg ut på. Slikt skal kvinner slippe.

Kvinner tjener mindre og er færre

Det er få kvinner i den maritime bransjen, og andelen har endret seg lite over tid. Bare 11 prosent av dem som jobber på sjøen, er kvinner. Med leverandører, maritim transport, tjenester og skipsverft er andelen 21 prosent.

Kvinner tjener generelt mindre enn menn, selv justert for utdanning, stilling og alder. I styrer og toppledelse er det flest menn. Rapporten «Likestilling og mangfold i maritim næring og utdanning» gir et godt bilde av situasjonen. Og den er til tider nedslående lesning.

Massiv snuoperasjon

Dette er et enormt problem for en bransje som nå gjennomgår en massiv snuoperasjon for å bli digital og grønn. Det går for tregt, viser Barometer for grønn omstilling i skipsfarten. Regulering, politiske tiltak, innovasjon og digitalisering – og økt mangfold – kreves for å løse utfordringene.

Når bransjen går glipp av utallige gode hoder, vil det svekke innovasjons- og omstillingsevnen som er avgjørende for det grønne skiftet. Studier viser også at selskaper med større mangfold presterer bedre økonomisk og har mer tilfredse ansatte. Sektoren jobber med ulike tiltak, og regjeringens maritime likestillingsstrategi er på trappene. Det er utmerket, men jeg savner full gass.

Hvis en hel bransje kan omstille seg til digitalisering, utslippsreduksjon og krav om effektivitet og inntjening, hvorfor ikke ha samme tempo med likestilling og mangfold?