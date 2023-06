To feil om frafall i NRKs «Debatten»

Fredrik Solvang er programleder i NRK-programmet «Debatten».

Er ikke dette bare pirk? Nei, det er det ikke.

12.06.2023 19:00

Fullføring i videregående var tema i NRKs «Debatten» 1. juni. Professor Elaine Munthe fra Universitetet i Stavanger sa at frafallet «(…) har vært ganske konstant i mange år». På programleder Fredrik Solvangs spørsmål «Det er en av tre som begynner på videregående som ikke fullfører?» svarte professoren «ja».

Her er to feil.

Feil nummer 1: at én av tre ikke fullfører

Ifølge Statistisk sentralbyrås (SSB) statistikk «Gjennomføring i videregående opplæring» var det 20 prosent av dem som begynte i videregående i 2015, som ikke fullførte med studie- eller yrkeskompetanse etter fem/seks år.

Når vi også teller med de 3 prosentene som fullførte med planlagt grunnkompetanse, noe vi bør, fordi disse også har fullført sitt planlagte videregåendeløp, synker andelen som ikke hadde fullført, til 17 prosent, altså én av seks. Én av tre er dobbelt så mye som én av seks.

Altså: «Debatten»-innslaget formidlet feilaktig at én av tre ikke fullfører, mens det korrekte er 17–20 prosent.

Feil to: at frafallet har vært ganske konstant i mange år

Det er korrekt at fullføring og frafall var relativt konstant for de 13–14 første kullene etter innføringen av reform -94, men i de åtte-ni kullene deretter har det skjedd noe.

Blant dem som begynte i 2007, var det 28 prosent som ikke hadde fullført etter fem/seks år. I 2015-kullet var det altså 20 prosent. Det betyr en forbedring i fullføringen på 8 prosentpoeng fra 2007- til 2015-kullet.

Altså: «Debatten»-innslaget formidlet feilaktig at frafall og fullføring har vært konstant i mange år, mens det korrekte er at det har skjedd en ikke ubetydelig forbedring for de siste kullene.

Er dette noe å mase om? Ja, det er det.

Når statistikk brukes for å beskrive situasjonen og som grunnlag for tiltak for økt fullføring og for utforming av utdanningspolitikk og pedagogikk, da må statistikken være korrekt. Det er forskjell på å lage tiltak når én av seks ikke fullfører, eller om det gjelder én av tre.

Frafall er fortsatt en betydelig utfordring, i særdeleshet på yrkesfag. Det er likevel ingen grunn til a) å fremstille det som mye høyere enn det faktisk er, og b) å omtale frafall og fullføring som konstant når det faktisk har funnet sted en betydelig forbedring.

Nyansering

Det kan også være nyttig å nyansere blant dem som ikke fullfører. SSB deler disse i tre:

a) de som ikke har bestått etter fem/seks år, men fortsatt er i videregående (3 prosent i 2015-kullet),

b) de som har gjennomført hele løpet, men strøket i Vg3 eller til fag-/svenneprøve (5 prosent i 2015-kullet),

c) de som har sluttet underveis (9 prosent i 2015-kullet). Disse tre gruppene krever ulike tiltak for å komme i mål.

Det kan også være interessant å drøfte begrepsbruken. Gruppe a) og b) over har aldri avbrutt videregående. De har vært der hele tiden, men er enten ikke ferdig etter 5/6 år, eller de har gjennomført, men med stryk. Er dette frafall? Eller er det bare slutting underveis som skal omtales som frafall?

Hvis ja på det siste spørsmålet, da er frafallet i 2015-kullet samlet 9 prosent: 4 prosent på studieforberedende og 16 prosent på yrkesfag.